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  4. Новый Шевченко? Бомбардирские рекорды Ваната. Сколько голов у лидера Динамо
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 12:09 |
514
0

Новый Шевченко? Бомбардирские рекорды Ваната. Сколько голов у лидера Динамо

Владислав демонстрирует неплохую результативность в нынешнем сезоне

28 апреля 2025, 12:09 |
514
0
Новый Шевченко? Бомбардирские рекорды Ваната. Сколько голов у лидера Динамо
ФК Динамо Киев. Владислав Ванат

Забив в ворота «Шахтера» в матче 26-го тура УПЛ (2:2), форвард «Динамо» Владислав Ванат довел количество голов в нынешнем сезоне до 20 мячей.

Это произошло впервые в карьере 23-летнего бомбардира. 16 раз он отметился в матчах чемпионата Украины (личный рекорд результативности в высшем отечественном дивизионе для игрока), дважды отличился в квалификации Лиги чемпионов, по одному мячу записал на свой счет в основном этапе Лиги Европы и в Кубке Украины.

Результативность Владислава Ваната по сезонам:

  • 2020/21 – 1 матч, 0 голов
  • 2021/22 – 18 матчей, 3 гола (выступал на правах аренды в «Черноморце»)
  • 2022/23 – 36 матчей, 13 голов
  • 2023/24 – 30 матчей, 14 голов
  • 2024/25 – 40 матчей, 20 голов (сезон продолжается)

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 64 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей.

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Владислав Ванат Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев статистика Кубок Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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