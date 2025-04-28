Новый Шевченко? Бомбардирские рекорды Ваната. Сколько голов у лидера Динамо

Забив в ворота «Шахтера» в матче 26-го тура УПЛ (2:2), форвард «Динамо» Владислав Ванат довел количество голов в нынешнем сезоне до 20 мячей.

Это произошло впервые в карьере 23-летнего бомбардира. 16 раз он отметился в матчах чемпионата Украины (личный рекорд результативности в высшем отечественном дивизионе для игрока), дважды отличился в квалификации Лиги чемпионов, по одному мячу записал на свой счет в основном этапе Лиги Европы и в Кубке Украины.

Результативность Владислава Ваната по сезонам:

2020/21 – 1 матч, 0 голов

2021/22 – 18 матчей, 3 гола (выступал на правах аренды в «Черноморце»)

2022/23 – 36 матчей, 13 голов

2023/24 – 30 матчей, 14 голов

2024/25 – 40 матчей, 20 голов (сезон продолжается)

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 64 турнирных пункта после 26 сыгранных матчей.