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Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 10:15 |
675
0

Шахтер и Динамо сыграли вничью в Классическом. Реакция болельщиков

«Динамо» спаслось от поражения на последних минутах матча

28 апреля 2025, 10:15 |
675
0
Шахтер и Динамо сыграли вничью в Классическом. Реакция болельщиков
ФК Шахтер

В воскресенье, 27 апреля, во Львове состоялся матч 26-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо». «Шахтер» вел с разницей в два мяча, но упустил победу.

Классическое началось с быстрого гола «Шахтера». На 6-й минуте Кевин реализовал пенальти. На этом неприятности для «Динамо» не закончились. Эгиналду на 20-й минуте сделал счет 2:0.

Перерыв пошел на пользу «Динамо». На 56-й минуте Владислав Ванат отыграл один мяч. «Шахтер» старался удержать победный счет, но на третьей компенсированной минуте Владислав Кабаев спас «Динамо» от поражения.

Болельщики «Шахтера» разочарованы тем фактом, что команда упустила победу в конце матча и требуют отставки тренера.

Мор: Бездарный тайм заслуженно получили Пушич АУТ.

N∆z∆r: Хух а я уже подумал что-то с Шахтером случилось и они научились играть. А тут не, все как обычно весь сезон.

Andrii Redko: И мы будем терпеть этого клоуна в должности главного тренера до конца сезона? Тогда и о Кубке можно забыть.

ghoul: Уберите пожалуйста этого клоуна, ну нет игры с ним, бей Беги, просто мертвое Динамо, вкатывает нас в штрафную и мы ничего не можем сделать…

Max Max: Динамо второй тайм сыграло условно против Левого Берега или Оболони.

Фаны «Динамо» впечатлены игрой команды во втором тайме.

D.I.M.A.: Спасибо команде за мощный второй тайм браво!

Максим: Шахтер забыл выйти на поле во втором тайме, возили их весь тайм, молодцы.

Виктор Николаевич: СаШо в перерыве умеет хорошо матюкаться, если Динамо во втором тайме смогло отыграться!!! Молодцы!!! Второй тайм в исполнении Динамо просто – Отличный!!!

СТАРИЙ КІТ: Конечно молодцы! Второй тайм – красава! Так следует сыграть и в финале Кубка Украины.

Maksym: Насколько противно было смотреть первый тайм, настолько кайфово второй. Почему постоянно такие неравные таймы?

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Шахтер - Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига реакция болельщиков Эгиналду Кевин (Шахтер) Владислав Ванат Владислав Кабаев
Сергей Турчак Источник: Telegram
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