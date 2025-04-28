Дьекереш оформил очередной покер в карьере. Сколько у него есть?
Шведський форвард Спортінга продовжує демонструвати феноменальні бомбардирські показники
В матче 31-го тура чемпионата Португалии Спортинг на выезде разбил Боавишту со счетом 5:0. Виктор Дьекереш стал снова лучшим в составе Спортинга, оформив покер.
Для форварда этот покер стал третьим в карьере. Первыми двумя были четыре гола в ворота Эштрелы и сборной Азербайджана.
Благодаря этим 4-м голам, 26-летний шведский нападающий довел свой бомбардирский счет до 48 голов в сезоне во всех турнирах за клуб.
До клубного рекорда, принадлежащего Пейротео (58), Дьекерешу осталось всего 6 голов.
Шведский нападающий забил уже 95 голов в 98 матчах за Спортинг во всех турнирах, что составляет 0.97 гола в среднем за игру.
Лидером клуба является тот же Пейротео со средним показателем 1.62 гола за матч.
🇸🇪Viktor Gyökeres está a 6 de igualar o recorde de golos dos 🦁leões numa temporada (58, 🇵🇹Peyroteo).— Playmaker (@playmaker_PT) April 27, 2025
Faltam 4 jogos para o final da época:
Gil Vicente [C]
Benfica [F]
Vitória SC [C]
Benfica [N] pic.twitter.com/Fl9fljDXyT
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