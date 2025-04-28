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Португалия
28 апреля 2025, 10:13 | Обновлено 28 апреля 2025, 10:47
317
0

Дьекереш оформил очередной покер в карьере. Сколько у него есть?

Шведський форвард Спортінга продовжує демонструвати феноменальні бомбардирські показники

28 апреля 2025, 10:13 | Обновлено 28 апреля 2025, 10:47
317
0
Дьекереш оформил очередной покер в карьере. Сколько у него есть?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

В матче 31-го тура чемпионата Португалии Спортинг на выезде разбил Боавишту со счетом 5:0. Виктор Дьекереш стал снова лучшим в составе Спортинга, оформив покер.

Для форварда этот покер стал третьим в карьере. Первыми двумя были четыре гола в ворота Эштрелы и сборной Азербайджана.

Благодаря этим 4-м голам, 26-летний шведский нападающий довел свой бомбардирский счет до 48 голов в сезоне во всех турнирах за клуб.

До клубного рекорда, принадлежащего Пейротео (58), Дьекерешу осталось всего 6 голов.

Шведский нападающий забил уже 95 голов в 98 матчах за Спортинг во всех турнирах, что составляет 0.97 гола в среднем за игру.

Лидером клуба является тот же Пейротео со средним показателем 1.62 гола за матч.

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Виктор Дьекереш чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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