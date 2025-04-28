Артем БОНДАРЕНКО: «Матч с Динамо? Эта игра описывает весь наш сезон»
Полузащитник «горняков» раздосадован игрой своей команды
Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко поделился эмоциями после утраченной победы своей команды в матче против «Динамо» в 26 туре УПЛ (2:2).
– Было два разных тайма. В первом мы были лучше соперника, во втором – они были лучше. Если говорить откровенно, то 2:2 – закономерный результат.
– Вам многое удавалось в первом тайме. Могли убить больше?
– Забили два мяча, все удавалось. Второй тайм – это наша проблема, это уже не первый раз в этом сезоне. Если подытожить сезон, то были схожие повторяющиеся ситуации. Эта игра описывает весь наш сезон.
– С каким матчем это сравнимо?
– Во многих матчах мы пропустили в конце – «Рух», ПСВ, «Верес», матч первого круга с «Динамо». Таких матчей можно насчитать очень многое.
– Вы сыграли 120 минут с «Полесьем». Первое мнение, почему команда подсела во втором тайме – вам было труднее.
– Честно говоря, не хочется искать какие-нибудь отмазки. Да, сыграли 120 минут, но, по моему мнению, это – психологический момент.
– Вы многое успевали в прессинге, накрывали в центре поля «Динамо», перехватывали много мячей. Во втором тайме это все исчезло. Это психология?
– Думаю так. Считали, что удержим результат – не удержали. Потому таков итог.
– Как можете охарактеризовать этот сезон в чемпионате?
– Неудачный. Мы на третьем месте, боремся за вторую позицию. Потому не знаю, как описать.
В нынешнем сезоне «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 54 зачетных пункта после 26 сыгранных матчей.
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