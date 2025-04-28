Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артем БОНДАРЕНКО: «Матч с Динамо? Эта игра описывает весь наш сезон»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 10:03 |
697
1

Артем БОНДАРЕНКО: «Матч с Динамо? Эта игра описывает весь наш сезон»

Полузащитник «горняков» раздосадован игрой своей команды

28 апреля 2025, 10:03 |
697
1
Артем БОНДАРЕНКО: «Матч с Динамо? Эта игра описывает весь наш сезон»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Бондаренко

Полузащитник донецкого «Шахтера» Артем Бондаренко поделился эмоциями после утраченной победы своей команды в матче против «Динамо» в 26 туре УПЛ (2:2).

– Было два разных тайма. В первом мы были лучше соперника, во втором – они были лучше. Если говорить откровенно, то 2:2 – закономерный результат.

– Вам многое удавалось в первом тайме. Могли убить больше?

– Забили два мяча, все удавалось. Второй тайм – это наша проблема, это уже не первый раз в этом сезоне. Если подытожить сезон, то были схожие повторяющиеся ситуации. Эта игра описывает весь наш сезон.

– С каким матчем это сравнимо?

– Во многих матчах мы пропустили в конце – «Рух», ПСВ, «Верес», матч первого круга с «Динамо». Таких матчей можно насчитать очень многое.

– Вы сыграли 120 минут с «Полесьем». Первое мнение, почему команда подсела во втором тайме – вам было труднее.

– Честно говоря, не хочется искать какие-нибудь отмазки. Да, сыграли 120 минут, но, по моему мнению, это – психологический момент.

– Вы многое успевали в прессинге, накрывали в центре поля «Динамо», перехватывали много мячей. Во втором тайме это все исчезло. Это психология?

– Думаю так. Считали, что удержим результат – не удержали. Потому таков итог.

– Как можете охарактеризовать этот сезон в чемпионате?

– Неудачный. Мы на третьем месте, боремся за вторую позицию. Потому не знаю, как описать.

В нынешнем сезоне «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 54 зачетных пункта после 26 сыгранных матчей.

По теме:
Срна объяснил, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Динамо в УПЛ
«Молодец». Леоненко назвал лучшего игрока в матче Шахтер – Динамо
ВИДЕО. Судаковы показали как проводят выходные
Артем Бондаренко Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Профутбол Digital
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
Хоккей | 27 апреля 2025, 18:38 35
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею
6 шайб и буллиты. Сборная Украины драматично стартовала на ЧМ по хоккею

Украинцы уступили сборной Великобритании

Терпение лопнуло. Реал готовит кадровую революцию после проваленного сезона
Футбол | 28 апреля 2025, 10:31 0
Терпение лопнуло. Реал готовит кадровую революцию после проваленного сезона
Терпение лопнуло. Реал готовит кадровую революцию после проваленного сезона

Мадридский клуб вылетел из Лиги чемпионов и проиграл в финале Кубка Испании

Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит
Футбол | 28.04.2025, 04:55
Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит
Пушич нашел причину катастрофы Шахтера в матче с Динамо. Вас это удивит
Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
Футбол | 27.04.2025, 11:38
Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
Маркевич выбрал победителя игры Шахтер – Динамо. Назвал счет
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Футбол | 28.04.2025, 06:23
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Адекватно.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сильный старт от Ронни. О'Салливан уверенно лидирует в матче против китайца
Сильный старт от Ронни. О'Салливан уверенно лидирует в матче против китайца
26.04.2025, 23:07
Снукер
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
27.04.2025, 02:59 7
Футбол
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
27.04.2025, 08:46 23
Футбол
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 22
Футзал
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
27.04.2025, 01:48 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем