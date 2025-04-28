Украина. Премьер лига28 апреля 2025, 05:04 |
910
0
Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо
Экс-игрок киевлян лаконично прокомментировал поединок
28 апреля 2025, 05:04 |
910
0
27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.
Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский прокомментировал этот матч. «Динамо» сумело отыграться после 0:2, сравняв счет на 90+3-й минуте – забил Владислав Ванат.
«Динамо показало яйца во втором тайме, как это было когда-то», – написал Артем в Телеграме.
«Динамо» сохранило десятиочковое преимущество на «Шахтером» в таблице УПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 апреля 2025, 03:29 0
Бразилец высказался о Зидане
Футбол | 27 апреля 2025, 19:59 408
Команда Шовковского отыграла два мяча отставания во втором тайме
Футбол | 27.04.2025, 13:28
Бокс | 27.04.2025, 22:44
Футбол | 27.04.2025, 11:03
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.04.2025, 01:48 39
26.04.2025, 02:50
27.04.2025, 12:21 1
27.04.2025, 09:01 7
26.04.2025, 14:55 21
Футбол
27.04.2025, 07:01 4