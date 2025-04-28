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  4. Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 05:04 |
910
0

Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо

Экс-игрок киевлян лаконично прокомментировал поединок

28 апреля 2025, 05:04 |
910
0
Милевский отреагировал на катастрофу Шахтера на 90+3-й в матче с Динамо
Instagram. Артем Милевский

27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.

Бывший нападающий «Динамо» Артем Милевский прокомментировал этот матч. «Динамо» сумело отыграться после 0:2, сравняв счет на 90+3-й минуте – забил Владислав Ванат.

«Динамо показало яйца во втором тайме, как это было когда-то», – написал Артем в Телеграме.

«Динамо» сохранило десятиочковое преимущество на «Шахтером» в таблице УПЛ.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Артем Милевский
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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