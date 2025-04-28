Срна объяснил, почему Шахтер провалил второй тайм матча с Динамо в УПЛ

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна поделился эмоциями после утраченной победы своей команды в матче против «Динамо» в 26 туре УПЛ (2:2).

– Первый тайм был хорошим, была хорошая игра, а потом – спад, серьезный спад. Поэтому сегодня «Шахтер» заслужил выиграть первый тайм, а второй – «Динамо». Поздравляю их с ничьей, это было заслужено.

В первом тайме была наша игра, забившая два мяча. Второй тайм – вообще не наша игра.

- Вы считаете, что где-то отразился матч с «Полесьем» в Кубке Украины, в котором команда сыграла 120 минут в тяжелой игре?

– Возможно, но дерби всегда должно оставаться дерби. Силы на дерби всегда должны оставаться, – заявил Дарио.

В нынешнем сезоне «Шахтер» занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 54 зачетных пункта после 26 сыгранных матчей.