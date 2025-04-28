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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен напихать своим футболистам за такое»
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 12:57 |
835
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен напихать своим футболистам за такое»

Бывший футболист «Динамо» прокомментировал результат центрального матча тура

28 апреля 2025, 12:57 |
835
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен напихать своим футболистам за такое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата Украины, где подопечные Александра Шовковского сыграли вничью с донецким «Шахтером» – (2:2).

– Героический гол Кабаева в компенсированное время – как вам?

– Вы только представьте. Человек с 11 метров расстреливает ворота и ни в кого не попадает. Это удивительно! Где были игроки «Шахтера»? После этого матча меня не удивляет, что донецкий клуб теряет очки в чемпионате.

Я не знаю, что с такой игрой делать нашим командам в еврокубках. Посмотрите на Шапаренко. Как не умели наши полузащитники играть головой, так и не умеют – ничего не меняется. Вместо того чтобы ударить, он просто подал мяч.

Шовковскому нужно было напихать своим игрокам за такое, потому что нельзя так играть первый тайм, а во втором – не реализовывать кучу моментов. По тайму у нас и сборная играет, не забывайте. Радует только то, что второй тайм «Динамо» действительно сыграло по-чемпионски, – считает Леоненко.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице за четыре тура до окончания чемпионата (64 балла). Киевский клуб опережает «Александрию» на четыре пункта.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Виктор Леоненко Александр Шовковский
Николай Титюк Источник
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