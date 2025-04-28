Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шовковский должен напихать своим футболистам за такое»

Бывший футболист киевского «Динамо» Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 26-го тура чемпионата Украины, где подопечные Александра Шовковского сыграли вничью с донецким «Шахтером» – (2:2).

– Героический гол Кабаева в компенсированное время – как вам?

– Вы только представьте. Человек с 11 метров расстреливает ворота и ни в кого не попадает. Это удивительно! Где были игроки «Шахтера»? После этого матча меня не удивляет, что донецкий клуб теряет очки в чемпионате.

Я не знаю, что с такой игрой делать нашим командам в еврокубках. Посмотрите на Шапаренко. Как не умели наши полузащитники играть головой, так и не умеют – ничего не меняется. Вместо того чтобы ударить, он просто подал мяч.

Шовковскому нужно было напихать своим игрокам за такое, потому что нельзя так играть первый тайм, а во втором – не реализовывать кучу моментов. По тайму у нас и сборная играет, не забывайте. Радует только то, что второй тайм «Динамо» действительно сыграло по-чемпионски, – считает Леоненко.

«Динамо» лидирует в турнирной таблице за четыре тура до окончания чемпионата (64 балла). Киевский клуб опережает «Александрию» на четыре пункта.