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Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 12:19 |
562
1

Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал

Владислав Супряга вспомнил работу с Александром Хацкевичем

28 апреля 2025, 12:19 |
562
1
Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга, который на правах аренды играет в составе луганской «Зари», ответил на блиц-опрос о своей карьере:

Самый сильный тренер, с которым ты работал?

– Дмитрий Михайленко.

Самый слабый тренер в твоей карьере?

– Хацкевич.

– Самый техничный футболист, с которым ты пересекался?

– Виктор Цыганков.

– Самый непростой защитник, против которого приходилось играть?

– Илья Забарный.

В текущем сезоне Супряга провел девять матчей в чемпионате Украины, однако результативными действиями отличиться не сумел. Контракт форварда принадлежит киевскому «Динамо». Ранее Владислав также выступал в составе «Днепра-1» и итальянской «Сампдории».

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Супряга Александр Хацкевич Заря Луганск
Николай Титюк Источник: YouTube
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Serhii P.
Найслабший форвард "Динамо", гру якого доводилось бачити - Владислав Супряга
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