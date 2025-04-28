Форвард Динамо назвал самого слабого тренера, с которым он работал
Владислав Супряга вспомнил работу с Александром Хацкевичем
Форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга, который на правах аренды играет в составе луганской «Зари», ответил на блиц-опрос о своей карьере:
– Самый сильный тренер, с которым ты работал?
– Дмитрий Михайленко.
– Самый слабый тренер в твоей карьере?
– Хацкевич.
– Самый техничный футболист, с которым ты пересекался?
– Виктор Цыганков.
– Самый непростой защитник, против которого приходилось играть?
– Илья Забарный.
В текущем сезоне Супряга провел девять матчей в чемпионате Украины, однако результативными действиями отличиться не сумел. Контракт форварда принадлежит киевскому «Динамо». Ранее Владислав также выступал в составе «Днепра-1» и итальянской «Сампдории».
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