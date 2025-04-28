«Молодец». Леоненко назвал лучшего игрока в матче Шахтер – Динамо

27 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Команду не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2. После окончания противостояния бывший футболист столичного клуба Виктор Леоненко назвал лучшего футболиста этого поединка:

– Сразу похвалю Дубинчака. Молодец! Он очень много делал прострелов с фланга, некоторые команды столько даже за игру не делают. После подачи с бровки товарищ Грам каким-то образом умудрился потерять лучшего бомбардира чемпионата – Ваната.

Это даже не детский садик и не первенство города. Хотя, там и Ризнык мог помочь – выйти и снять мяч с головы Ваната. После этого у Динамо последовали моменты за моментами. У «Шахтера» во втором тайме вообще вышла другая команда – ни моментов, ни контроля мяча.

– Кому отдадите награду «Лев матча»?

– «Левом матча» название Дубинчака. Он сегодня выполнил самый большой объем работы. Фантастическая игра на фланге – бежал, простреливал. Я думаю, Вивчаренко еще не скоро попадет в состав, если Дубинчак будет так играть. Влад сегодня много сделал на левом фланге, – прокомментировал Леоненко.