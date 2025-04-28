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  4. Леоненко раскритиковал Ярмоленко после матча Шахтер – Динамо
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 09:01 |
1258
1

Леоненко раскритиковал Ярмоленко после матча Шахтер – Динамо

Бывший футболист киевского клуба недоволен итоговым результатом

28 апреля 2025, 09:01 |
1258
1
Леоненко раскритиковал Ярмоленко после матча Шахтер – Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

27 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Команду не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2. После окончания этого противостояния бывшие футболист столичного клуба Виктор Леоненко оценил игру одного из лидеров «Динамо» Андрея Ярмоленко:

– Как вам игра ветерана – Андрея Николаевича Ярмоленко?

– Как всегда. Куча ненужных прикосновений, как он делал и сто лет назад. Иногда у него получается, но в таком чемпионате уровня первенства города почему бы и не получится. Ему же три часа дают для принятия решения! Я тоже могу выйти в 55 лет и сделать то же самое. Никто не забирает мяч, команда в оранжевой форме вся в штрафной. Красота, – поделился мнением Леоненко.

«Динамо» набрало 64 балла и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Шахтер» разместился на третьей позиции, в активе клуба – 54 очка.

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Итоги игрового дня. Турнирная таблица Первой лиги: плотная борьба за УПЛ
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Виктор Леоненко Андрей Ярмоленко
Николай Титюк Источник
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