Леоненко раскритиковал Ярмоленко после матча Шахтер – Динамо

27 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».

Команду не сумели определить сильнейшего – поединок завершился со счетом 2:2. После окончания этого противостояния бывшие футболист столичного клуба Виктор Леоненко оценил игру одного из лидеров «Динамо» Андрея Ярмоленко:

– Как вам игра ветерана – Андрея Николаевича Ярмоленко?

– Как всегда. Куча ненужных прикосновений, как он делал и сто лет назад. Иногда у него получается, но в таком чемпионате уровня первенства города почему бы и не получится. Ему же три часа дают для принятия решения! Я тоже могу выйти в 55 лет и сделать то же самое. Никто не забирает мяч, команда в оранжевой форме вся в штрафной. Красота, – поделился мнением Леоненко.

«Динамо» набрало 64 балла и продолжает возглавлять турнирную таблицу. «Шахтер» разместился на третьей позиции, в активе клуба – 54 очка.