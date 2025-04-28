Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании
Немец считает, что «сливочным» просто не повезло
Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объяснил, почему подопечные Карло Анчелотти проиграли финальный матч Кубка Испании каталонской Барселоне (2:3).
«Это было очень ровное противостояние до самого конца. Просто на этот раз «Барселона» имела немного больше удачи. Часто в финалах судьба улыбалась нам, но в этот раз, к сожалению, все сложилось по-другому», – отметил Кроос.
Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, у Атлетика Бильбао есть 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.
Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан-Себасть.
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