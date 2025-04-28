Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объяснил, почему подопечные Карло Анчелотти проиграли финальный матч Кубка Испании каталонской Барселоне (2:3).

«Это было очень ровное противостояние до самого конца. Просто на этот раз «Барселона» имела немного больше удачи. Часто в финалах судьба улыбалась нам, но в этот раз, к сожалению, все сложилось по-другому», – отметил Кроос.

Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, у Атлетика Бильбао есть 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.

Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан-Себасть.