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  4. Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании
Испания
28 апреля 2025, 08:57 |
819
0

Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании

Немец считает, что «сливочным» просто не повезло

28 апреля 2025, 08:57 |
819
0
Кроос объяснил, почему Реал проиграл Барсе в безумном матче Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос объяснил, почему подопечные Карло Анчелотти проиграли финальный матч Кубка Испании каталонской Барселоне (2:3).

«Это было очень ровное противостояние до самого конца. Просто на этот раз «Барселона» имела немного больше удачи. Часто в финалах судьба улыбалась нам, но в этот раз, к сожалению, все сложилось по-другому», – отметил Кроос.

Игроки Барселоны поднимали над головой кубок 32 раза, у Атлетика Бильбао есть 24 победы в Кубке, Реал Мадрид – 20, Атлетико Мадрид – 10.

Далее в историческом списке победителей Кубка Испании идут: Валенсия (8), Сарагоса (6), Севилья (5), Эспаньол (4), Бетис, Реал Унион (по 3), Реал Сосьедад, Депортиво (по 2), Аренас, Мальорка, Сан-Себасть.

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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал Тони Кроос
Олег Вахоцкий Источник: X (Twitter)
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