Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Классико

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль был впечатлен игрой испанского защитника мадридского «Реала» Франа Гарсии, сообщает Defensa Central.

По информации источника, 17-летний футболист оценил игру фулбека мадридского гранда в недавнем матче за Кубок Испании.

В раздевалке «сине-гранатовых» Ламин сказал партнерам о том, что «Фран очень быстрый и защищался лучшем, чем ожидалось».

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от «Барселоны».