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  4. Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Классико
Испания
27 апреля 2025, 23:10 |
1561
0

Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Классико

Испанский вингер выделил Франа Гарсию

27 апреля 2025, 23:10 |
1561
0
Ямаль был поражен игрой этого футболиста Реала в Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль был впечатлен игрой испанского защитника мадридского «Реала» Франа Гарсии, сообщает Defensa Central.

По информации источника, 17-летний футболист оценил игру фулбека мадридского гранда в недавнем матче за Кубок Испании.

В раздевалке «сине-гранатовых» Ламин сказал партнерам о том, что «Фран очень быстрый и защищался лучшем, чем ожидалось».

Ранее сообщалось о том, что Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от «Барселоны».

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Ламин Ямаль Фран Гарсия Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Кубок Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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