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Испания
27 апреля 2025, 21:22 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:07
3292
1

Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны

Карло Анчелотти покинет команду

27 апреля 2025, 21:22 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:07
3292
1
Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Флорентино Перес

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение о том, что Карло Анчелотти больше не будет тренером команды, сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент испанского гранда решил, что команду должен возглавить коуч «Байера» Хаби Алонсо.

Матч с «Барселоной», в котором «Реал» уступил со счетом 2:3, мог стать спасительным для Анчелотти, но «сливочные» все же уступили.

Флорентино Перес верит в том, что Хаби Алонсо решит проблемы команды.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти извинился перед игроком «Реала» после Эль-Классико.

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Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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Mark4854590
Я думаю доля Анчелотті була вирішена ще після вильоту з ЛЧ.
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