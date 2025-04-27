Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение о том, что Карло Анчелотти больше не будет тренером команды, сообщает Defensa Central.

По информации источника, президент испанского гранда решил, что команду должен возглавить коуч «Байера» Хаби Алонсо.

Матч с «Барселоной», в котором «Реал» уступил со счетом 2:3, мог стать спасительным для Анчелотти, но «сливочные» все же уступили.

Флорентино Перес верит в том, что Хаби Алонсо решит проблемы команды.

Ранее сообщалось о том, что Анчелотти извинился перед игроком «Реала» после Эль-Классико.