Флорентино Перес принял очень важное решение после поражения от Барселоны
Карло Анчелотти покинет команду
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес принял решение о том, что Карло Анчелотти больше не будет тренером команды, сообщает Defensa Central.
По информации источника, президент испанского гранда решил, что команду должен возглавить коуч «Байера» Хаби Алонсо.
Матч с «Барселоной», в котором «Реал» уступил со счетом 2:3, мог стать спасительным для Анчелотти, но «сливочные» все же уступили.
Флорентино Перес верит в том, что Хаби Алонсо решит проблемы команды.
Ранее сообщалось о том, что Анчелотти извинился перед игроком «Реала» после Эль-Классико.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший нападающий Динамо не считает, что вратарь столичного клуба привез гол в игре с Шахтером
Ольга раскритиковала судейство матча «Черноморец» – «Рух»