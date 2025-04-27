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  4. Анчелотти извинился перед игроком Реала после Эль-Классико
Испания
27 апреля 2025, 14:44 |
748
0

Анчелотти извинился перед игроком Реала после Эль-Классико

Итальянский коуч оценил игру Франа Гарсии

27 апреля 2025, 14:44 |
748
0
Анчелотти извинился перед игроком Реала после Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти извинился перед испанским защитником Франом Гарсией после финала Кубка Испании, сообщает Defensa Central.

По информации источника, 65-летний специалист оценил игру 25-летнео футболиста в матче с «Барселоной» и извинился за недоверие. Игрок попадал в стартовый состав лишь при травмах Менди и Камавинги.

В это же время судьба Гарсии неизвестна, он может покинуть команду летом. Несколько клубов нацелены на трансфер фулбека.

Ранее сообщалось о том, что Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико.

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Карло Анчелотти Фран Гарсия Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Кубок Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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