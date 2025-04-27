Анчелотти извинился перед игроком Реала после Эль-Классико

Итальянский коуч мадридского «Реала» Карло Анчелотти извинился перед испанским защитником Франом Гарсией после финала Кубка Испании, сообщает Defensa Central.

По информации источника, 65-летний специалист оценил игру 25-летнео футболиста в матче с «Барселоной» и извинился за недоверие. Игрок попадал в стартовый состав лишь при травмах Менди и Камавинги.

В это же время судьба Гарсии неизвестна, он может покинуть команду летом. Несколько клубов нацелены на трансфер фулбека.

Ранее сообщалось о том, что Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико.