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Испания
27 апреля 2025, 13:28 |
4216
2

Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико

Немецкий защитник Реала попросил прощения за свое поведение

27 апреля 2025, 13:28 |
4216
2
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

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В конце поединка немецкий защитник Реала Антонио Рюдигер не сдержал эмоций и бросил какой-то предмет в арбитра, а потом вообще хотел на него наброситься. За свои действия игрок получил красную карточку. Уже после поединка в своем Instagram Антонио выступил с обращением к рефери и болельщикам:

«Моему поведению прошлой ночью точно нет оправдания. Мне очень жаль. Мы хорошо играли, начиная со 2-го тайма. На 111-й минут я больше не мог помочь своей команде и перед финальным свистком совершил ошибку. Еще раз прошу прощения у судьи и всех, кого разочаровал прошлой ночью».

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Барселона удаление (красная карточка) Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Антонио Рюдигер Барселона - Реал судьи (арбитры) судейство
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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