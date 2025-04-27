Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико

26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

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В конце поединка немецкий защитник Реала Антонио Рюдигер не сдержал эмоций и бросил какой-то предмет в арбитра, а потом вообще хотел на него наброситься. За свои действия игрок получил красную карточку. Уже после поединка в своем Instagram Антонио выступил с обращением к рефери и болельщикам:

«Моему поведению прошлой ночью точно нет оправдания. Мне очень жаль. Мы хорошо играли, начиная со 2-го тайма. На 111-й минут я больше не мог помочь своей команде и перед финальным свистком совершил ошибку. Еще раз прошу прощения у судьи и всех, кого разочаровал прошлой ночью».