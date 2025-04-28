Польша28 апреля 2025, 05:24 |
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Топ-5 украинцев в чемпионате Польши в сезоне 2024/25 по системе гол + пас
Богдан Вьюнник, Максим Хлань и Антон Царенко стали героями Лехии в матче против Пяста
28 апреля 2025, 05:24 |
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В матче 30-го тура польской Экстраклясы Лехия дома победила Пяст со счетом 3:1.
Ключевую роль в победе Лехии сыграли украинцы. Второй гол в матче забил Богдан Вьюнник после результативной передачи Максима Хланя. Третий гол в составе Лехии оформил Антон Царенко.
Топ-5 украинских футболистов в чемпионате Польши в сезоне 2024/25 по системе гол+пас:
- Богдан Вьюнник (Лехия): 6+2
- Владислав Кочергин (Ракув): 5+5
- Роман Якуба (Пуща): 3+0
- Максим Хлань (Лехия): 2+3
- Антон Царенко (Лехия): 2+2
KONIEC SPOTKANIA! WYGRYWAMY Z PIASTEM!— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) April 26, 2025
Brawo, Lechiści! 🤍💚#LGDPIA 3:1 pic.twitter.com/F3DNlVCyap
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