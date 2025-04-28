Топ-5 украинцев в чемпионате Польши в сезоне 2024/25 по системе гол + пас

В матче 30-го тура польской Экстраклясы Лехия дома победила Пяст со счетом 3:1.

Ключевую роль в победе Лехии сыграли украинцы. Второй гол в матче забил Богдан Вьюнник после результативной передачи Максима Хланя. Третий гол в составе Лехии оформил Антон Царенко.

Топ-5 украинских футболистов в чемпионате Польши в сезоне 2024/25 по системе гол+пас: