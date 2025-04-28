Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Топ-5 украинцев в чемпионате Польши в сезоне 2024/25 по системе гол + пас
Польша
28 апреля 2025, 05:24 |
116
0

Топ-5 украинцев в чемпионате Польши в сезоне 2024/25 по системе гол + пас

Богдан Вьюнник, Максим Хлань и Антон Царенко стали героями Лехии в матче против Пяста

28 апреля 2025, 05:24 |
116
0
Топ-5 украинцев в чемпионате Польши в сезоне 2024/25 по системе гол + пас
ФК Лехия. Антон Царенко

В матче 30-го тура польской Экстраклясы Лехия дома победила Пяст со счетом 3:1.

Ключевую роль в победе Лехии сыграли украинцы. Второй гол в матче забил Богдан Вьюнник после результативной передачи Максима Хланя. Третий гол в составе Лехии оформил Антон Царенко.

Топ-5 украинских футболистов в чемпионате Польши в сезоне 2024/25 по системе гол+пас:

  1. Богдан Вьюнник (Лехия): 6+2
  2. Владислав Кочергин (Ракув): 5+5
  3. Роман Якуба (Пуща): 3+0
  4. Максим Хлань (Лехия): 2+3
  5. Антон Царенко (Лехия): 2+2

По теме:
ВИДЕО. Как Вьюнник и Царенко забили за Лехию в чемпионате Польши
Кочергин отметился ассистом за Ракув. В другом матче тура забито аж 9 голов
Ведутся переговоры. Украинский легионер может сменить клуб уже летом
Пяст Гливице Богдан Вьюнник Владислав Кочергин Роман Якуба Максим Хлань Антон Царенко статистика Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Футбол | 27 апреля 2025, 12:21 1
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны

Президент Реала выразил восхищение голом француза

Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Футбол | 27 апреля 2025, 13:28 3
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико

Немецкий защитник Реала попросил прощения за свое поведение

РОНАЛДИНЬО: «Я восхищался. Мечтал с ним всегда играть»
Футбол | 28.04.2025, 03:29
РОНАЛДИНЬО: «Я восхищался. Мечтал с ним всегда играть»
РОНАЛДИНЬО: «Я восхищался. Мечтал с ним всегда играть»
Олимпиакос с голом Яремчука обыграл АЕК в чемпионате Греции
Футбол | 27.04.2025, 22:20
Олимпиакос с голом Яремчука обыграл АЕК в чемпионате Греции
Олимпиакос с голом Яремчука обыграл АЕК в чемпионате Греции
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 27.04.2025, 15:24
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
27.04.2025, 02:59 6
Футбол
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 11
Футбол
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 21
Футзал
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
26.04.2025, 21:29 1
Футбол
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
26.04.2025, 19:42 18
Футбол
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
Вихрь эмоций в Классическом. Шахтер и Динамо поделили очки
27.04.2025, 19:59 416
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем