В субботу, 26 апреля, проходил матч 30-го тура чемпионата Польши между гданьской «Лехией» и «Пяст Гливице».

Встречу принимал «Полсат Плюс Арена» в Гданьске.

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На 44-й и 82-й минутах голами отличились Богдан Вьюнник и Антон Царенко соответственно.

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1 и оторвались от зоны вылета на 3 очка. «Пяст Гливице» осталось на 10-й строчке.

❗️ ВИДЕО. Как Вьюнник и Царенко забили за Лехию в чемпионате Польши