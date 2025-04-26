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  4. ВИДЕО. Как Вьюнник и Царенко забили за Лехию в чемпионате Польши
Польша
26 апреля 2025, 18:22 |
397
0

ВИДЕО. Как Вьюнник и Царенко забили за Лехию в чемпионате Польши

Украинские футболисты забили по голу

26 апреля 2025, 18:22 |
397
0
ВИДЕО. Как Вьюнник и Царенко забили за Лехию в чемпионате Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Антон Царенко

В субботу, 26 апреля, проходил матч 30-го тура чемпионата Польши между гданьской «Лехией» и «Пяст Гливице».

Встречу принимал «Полсат Плюс Арена» в Гданьске.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 44-й и 82-й минутах голами отличились Богдан Вьюнник и Антон Царенко соответственно.

Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1 и оторвались от зоны вылета на 3 очка. «Пяст Гливице» осталось на 10-й строчке.

❗️ ВИДЕО. Как Вьюнник и Царенко забили за Лехию в чемпионате Польши

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Богдан Вьюнник Лехия Гданьск Пяст Гливице чемпионат Польши по футболу видео голов и обзор Антон Царенко
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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