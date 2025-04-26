ВИДЕО. Как Вьюнник и Царенко забили за Лехию в чемпионате Польши
Украинские футболисты забили по голу
В субботу, 26 апреля, проходил матч 30-го тура чемпионата Польши между гданьской «Лехией» и «Пяст Гливице».
Встречу принимал «Полсат Плюс Арена» в Гданьске.
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На 44-й и 82-й минутах голами отличились Богдан Вьюнник и Антон Царенко соответственно.
Хозяева поля добыли победу со счетом 3:1 и оторвались от зоны вылета на 3 очка. «Пяст Гливице» осталось на 10-й строчке.
❗️ ВИДЕО. Как Вьюнник и Царенко забили за Лехию в чемпионате Польши
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