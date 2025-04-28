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  4. ВИДЕО. День во Франции. Марсель забил 4 мяча: хет-трик Гуири и гол Гринвуда
Чемпионат Франции
Марсель
27.04.2025 21:45 – FT 4 : 1
Брест
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Франция
28 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 28 апреля 2025, 05:37
36
0

ВИДЕО. День во Франции. Марсель забил 4 мяча: хет-трик Гуири и гол Гринвуда

Вечером 27 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Франции

28 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 28 апреля 2025, 05:37
36
0
ВИДЕО. День во Франции. Марсель забил 4 мяча: хет-трик Гуири и гол Гринвуда
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Вечером 27 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Франции.

Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.

Марсель забил 4 мяча в ворота Бреста (4:1). Хет-трик оформил Амин Гуири и гол забил Мейсон Гринвуд.

Впереди: ПСЖ (78 очков), Марсель (58), Лилль (56), Монако (55), Лион, Ницца, Страсбург (по 54).

Лига 1. 31-й тур, 27 апреля

Анже – Лилль – 0:2

Голы: Алессандро, 45+1, Харальдссон, 50

Ланс – Осер – 0:4

Голы: Онаиву, 33, 44, Перрен, 40, Хувер, 73

Монпелье – Реймс – 0:0

Нант – Тулуза – 0:0

Марсель – Брест – 4:1

Голы: Гуири, 8, 45, 64, Гринвуд, 37 – Сима, 25

Турнирная таблица

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Марсель).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Марсель).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Мейсон Гринвуд (Марсель).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Абдалла Сима (Брест).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Марсель).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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