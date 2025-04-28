ВИДЕО. День во Франции. Марсель забил 4 мяча: хет-трик Гуири и гол Гринвуда
Вечером 27 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Франции
Вечером 27 апреля состоялись матчи 31-го тура чемпионата Франции.
Ниже приведены результаты игрового дня и видеообзоры матчей.
Марсель забил 4 мяча в ворота Бреста (4:1). Хет-трик оформил Амин Гуири и гол забил Мейсон Гринвуд.
Впереди: ПСЖ (78 очков), Марсель (58), Лилль (56), Монако (55), Лион, Ницца, Страсбург (по 54).
Лига 1. 31-й тур, 27 апреля
Анже – Лилль – 0:2
Голы: Алессандро, 45+1, Харальдссон, 50
Ланс – Осер – 0:4
Голы: Онаиву, 33, 44, Перрен, 40, Хувер, 73
Монпелье – Реймс – 0:0
Нант – Тулуза – 0:0
Марсель – Брест – 4:1
Голы: Гуири, 8, 45, 64, Гринвуд, 37 – Сима, 25
Турнирная таблица
События матча
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