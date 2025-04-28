27.04.2025 16:30 – FT 1 : 1
Германия28 апреля 2025, 03:45 | Обновлено 28 апреля 2025, 07:02
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ВИДЕО. День ничьих. Пробивший дно Ордец близок к вылету из Бундеслиги
Вничью разошлись Бохум и Унион Берлин, Вердер и Санкт-Паули
28 апреля 2025, 03:45 | Обновлено 28 апреля 2025, 07:02
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Вечером 27 апреля состоялись два матча 31-го тура Бундеслиги.
Вничью разошлись Бохум и Унион Берлин (1:1), Вердер и Санкт-Паули (0:0).
Очень близок к вылету аутсайдер Бохум, за которую играет Иван Ордец, хранящий молчание про войну рф против Украины и танцевавший с московским динамо.
Бундеслига. 31-й тур, 27 апреля
Бохум – Унион Берлин – 1:1
Голы: Беро, 68 – Холлербах, 17
Вердер – Санкт-Паули – 0:0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Бавария
|31
|23
|6
|2
|90 - 29
|75
|2
|Байер
|31
|19
|10
|2
|66 - 35
|67
|3
|Айнтрахт Ф
|31
|16
|7
|8
|62 - 42
|55
|4
|Фрайбург
|31
|15
|6
|10
|44 - 47
|51
|5
|РБ Лейпциг
|31
|13
|10
|8
|48 - 42
|49
|6
|Боруссия Д
|31
|14
|6
|11
|60 - 49
|48
|7
|Майнц
|31
|13
|8
|10
|48 - 39
|47
|8
|Вердер
|31
|13
|7
|11
|48 - 54
|46
|9
|Боруссия М
|31
|13
|5
|13
|51 - 50
|44
|10
|Аугсбург
|31
|11
|10
|10
|33 - 42
|43
|11
|Штутгарт
|31
|11
|8
|12
|56 - 51
|41
|12
|Вольфсбург
|31
|10
|9
|12
|53 - 48
|39
|13
|Унион Берлин
|31
|9
|9
|13
|31 - 45
|36
|14
|Санкт-Паули
|31
|8
|7
|16
|26 - 36
|31
|15
|Хоффенхайм
|31
|7
|9
|15
|40 - 58
|30
|16
|Хайденхайм
|31
|7
|4
|20
|33 - 60
|25
|17
|Хольштайн Киль
|31
|5
|7
|19
|45 - 74
|22
|18
|Бохум
|31
|5
|6
|20
|30 - 63
|21
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Матуш Беро (Бохум).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Бенедикт Холлербах (Унион Берлин).
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