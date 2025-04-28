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Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 01:59 | Обновлено 28 апреля 2025, 02:19
128
0

Владимир ШАРАН: «Украинское Классико получилось похожим на испанское»

Самое главное дерби футбольной Украины оправдало надежды

28 апреля 2025, 01:59 | Обновлено 28 апреля 2025, 02:19
128
0
Владимир ШАРАН: «Украинское Классико получилось похожим на испанское»
Sport.ua

Один из матчей 26-го тура УПЛ привлек повышенное внимание со стороны болельщиков и специалистов. Украинское классическое противостояние на «Арене Львов» между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» завершилось вничью (2:2)

Впечатлениями об игре с Sport.ua поделился экс-наставник «Закарпатья», «Карпат», «Александрии» и «Миная» Владимир Шаран.

– Оправдал ли этот матч ожидания болельщиков?

– После испанского Класико, в котором в Кубке страны встречались «Барселона» и «Реал», тоже было довольно напряженно и закончилось с таким же счетом, как и наше, украинское Класико. Это было супер. Да и сценарий в Испании был похожим: в первом тайме «Барселона» полностью переигрывала «Реал», так же как «Шахтер» переигрывал «Динамо». А во втором тайме – как в игре между двумя испанскими грандами, так и в поединке двух лучших команд Украины – все оказалось наоборот. Так что удовольствие от матча есть, тем более что «Динамо» повысило свои шансы на чемпионство. Была интересная игра, и я считаю, что результат закономерен.

– Что, на ваш взгляд, мешало динамовцам сыграть в первом тайме так же убедительно, как во втором?

– Честно говоря, не знаю. Это уже вопрос к тренерскому штабу динамовцев. Практически вся команда в кубковом матче с «Буковиной» отдыхала, и, наверное, где-то не хватило необходимого тонуса. Ведь слишком тяжело футболисты «Динамо» входили в игру. Вместе с тем они держали в голове тот очковый разрыв и хотели играть спокойно. И все же «Шахтер» был свежее. Игроки донецкой команды «накрывали», не давали сопернику разбежаться. Первая же ошибка у динамовцев случилась в середине поля, и сразу же они получили 11-метровый удар в свои ворота. Кстати, это был чистый пенальти – здесь даже нет никаких вопросов.

Так что в первой половине встречи «горняки» полностью переиграли киевскую команду, которая выглядела какой-то инертной. А вот в перерыве тренерский штаб «Динамо», похоже, поговорил с ребятами, наверное, на других тонах – и на второй тайм киевляне вышли заряженными. Они доказали, что во всех компонентах игры сильнее, полностью переиграв «Шахтер». Кроме двух голов, которые оказались в воротах Ризныка в ответ на два мяча, полученных до перерыва, у «Динамо» было еще несколько голевых моментов – в частности, у Ваната и Шапаренко. Динамовцы могли сравнять счет еще раньше, однако сделали это незадолго до финального свистка. Словом, получилась интересная игра, в которой мы все увидели и класс команд, и скорости. Да и арбитраж был на высоком уровне.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев инсайд Владимир Шаран
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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