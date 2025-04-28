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Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 01:32 | Обновлено 28 апреля 2025, 01:50
255
0

Экс-хавбек Динамо: «Уже не верилось, что киевляне сумеют отыграть два мяча»

По мнению Василия Кардаша, игрокам Шахтера не хватило сил на всю игру

28 апреля 2025, 01:32 | Обновлено 28 апреля 2025, 01:50
255
0
Экс-хавбек Динамо: «Уже не верилось, что киевляне сумеют отыграть два мяча»
Sport.ua

В центральном матче 26-го тура УПЛ команды «Шахтер» и «Динамо» разошлись миром (2:2).

Бывший игрок сборной Украины и «Динамо» Василий Кардаш эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему в противостоянии на «Арене Львов» были два разных тайма:

«Пропущенный динамовцами гол в дебюте выбил их из колеи. Обидно, что уже не впервые в текущем сезоне не обошлось без позиционной ошибки стоппера Михавко. Игра киевлян не производила цельного впечатления, и было непонятно, за счет чего они собираются добиться перелома. Когда же вскоре мяч после очередной ошибки обороны снова оказался в сетке ворот динамовцев, то, буду откровенным, я начал сомневаться, что они смогут хотя бы восстановить паритет.

Похоже, во время перерыва наставнику динамовцев Александру Шовковскому, как в недавнем кубковом поединке с «Буковиной», удалось достучаться до своих подопечных. Они добавили в агрессии, эффективно использовали пространство между линиями. Конечно, добавил гостям задора и быстрый гол Кабаева. И в том, что киевляне спаслись от поражения только в компенсированное время, виноваты они сами, ведь не реализовали еще с полдюжины голевых моментов.

Как по мне, на действиях «горняков» во втором тайме сказалась усталость, ведь у них было меньше времени на подготовку к Классическому. К тому же несколько дней назад они в кубковом полуфинале с «Полесьем» играли 120 минут.

По интриге дерби на «Арене Львов» мне понравилось. Заработанное одно очко еще на шаг приблизило динамовцев к чемпионскому титулу. Убежден, что и в майском финале Кубка Украины «Динамо» и «Шахтер» порадуют нас зрелищной игрой».

«Динамо» уверенно лидирует в чемпионате Украины, набрав 64 очка, далее идут «Александрия» (60) и «Шахтер» (54).

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Василий Кардаш инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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