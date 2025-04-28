Эгиналду пояснил, почему Шахтер упустил перевес в игре против Динамо

Нападающий «Шахтера» Эгиналду поделился впечатлениями от матча 26-го тура УПЛ против «Динамо» (2:2).

– Эгиналду, насколько эта ничья болезненна для «Шахтера» сегодня? Какие ощущения у тебя прямо сейчас?

– Сложный результат для восприятия. Мы вели 2:0, поэтому всегда тяжело, когда упускаешь такие игры. Если оценивать только результат, то он для нас, конечно, негативный, ведь мы всегда настраиваемся только на победу. Мы боролись до конца матча, но, к сожалению, чего-то не хватило, и поэтому мы не можем порадовать сегодня болельщиков победой. Но важно оставаться с высоко поднятой головой и продолжать работать дальше.

– Можно ли сказать, что «Шахтер» сегодня не заслуживал ничейного результата?

– Если оценивать, как складывался матч, особенно в первом тайме, то «Шахтер» действительно, наверное, не заслуживал такого итога. Но сегодняшний финальный результат возник из-за совокупности ошибок, можно так сказать. Во всем остальном сыграли неплохо, но не смогли удержать необходимую концентрацию.

– Ты заработал пенальти и забил гол. Если учитывать, что «Шахтер» играл против принципиального соперника, какой для тебя «вкус» имеют такие результативные действия?

– Конечно, приятно отличиться, тем более в таком классическом противостоянии, но еще больше я был бы рад команде и победе, которую нам сегодня, к сожалению, не удалось одержать. Будем продолжать работать над получением другого трофея, на который мы еще претендуем, – имею в виду финальный матч Кубка Украины. Конечно, рад, что смог забить и заработать важный пенальти, – это точно добавляет мне уверенности в себе. Будем бороться дальше.

– Какой ответ следует ожидать от «Шахтера» в финале Кубка Украины?

– Конечно, мы подготовимся еще лучше, выйдем с еще большей энергией и сделаем все, что от нас зависит, чтобы покинуть поле как обладатели Кубка Украины.