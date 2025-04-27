В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 15-го тура чемпионата Аргентины между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Встречу принимает Эстадио Монументаль в Буэнос-Айрес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте матча аргентинский полузащитник хозяев Франко Мастантуоно отличился суперголом со штрафного удара.

❗️ ВИДЕО. Настоящий шедевр. Супергол 17-летнего Мастантуоно в ворота Боки