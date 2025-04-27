Аргентина27 апреля 2025, 22:40 |
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ВИДЕО. Настоящий шедевр. Супергол 17-летнего Мастантуоно в ворота Боки
Аргентинец шикарно исполнил штрафной удар
27 апреля 2025, 22:40 |
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В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 15-го тура чемпионата Аргентины между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».
Встречу принимает Эстадио Монументаль в Буэнос-Айрес.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
На 25-й минуте матча аргентинский полузащитник хозяев Франко Мастантуоно отличился суперголом со штрафного удара.
❗️ ВИДЕО. Настоящий шедевр. Супергол 17-летнего Мастантуоно в ворота Боки
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