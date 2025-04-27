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  4. ВИДЕО. Настоящий шедевр. Супергол 17-летнего Мастантуоно в ворота Боки
Аргентина
27 апреля 2025, 22:40 |
475
0

ВИДЕО. Настоящий шедевр. Супергол 17-летнего Мастантуоно в ворота Боки

Аргентинец шикарно исполнил штрафной удар

27 апреля 2025, 22:40 |
475
0
ВИДЕО. Настоящий шедевр. Супергол 17-летнего Мастантуоно в ворота Боки
Getty Images/Global Images Ukraine. Франко Мастантуоно

В воскресенье, 27 апреля, проходит матч 15-го тура чемпионата Аргентины между «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс».

Встречу принимает Эстадио Монументаль в Буэнос-Айрес.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 25-й минуте матча аргентинский полузащитник хозяев Франко Мастантуоно отличился суперголом со штрафного удара.

❗️ ВИДЕО. Настоящий шедевр. Супергол 17-летнего Мастантуоно в ворота Боки

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чемпионат Аргентины по футболу видео голов и обзор Ривер Плейт Бока Хуниорс
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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