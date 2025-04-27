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  4. Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Наказала нейтралку. Видеообзор матча
WTA
27 апреля 2025, 22:08 |
633
0

Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Наказала нейтралку. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

27 апреля 2025, 22:08 |
633
0
Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Наказала нейтралку. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Веронику Кудерметову в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Украинка одержала победу со счетом 6:0, 4:6, 6:3 за 2 часа и 37 минут. Костюк впервые за три очных противостояния сумела одолеть Кудерметову.

Следующей соперницей Марты будет Анастасия Потапова.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Марта Костюк [24] – 🏳️ Вероника Кудерметова – 6:0, 4:6, 6:4

Видеообзор матча

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Марта Костюк Вероника Кудерметова теннисные видеообзоры видео WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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