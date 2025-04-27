WTA27 апреля 2025, 22:08 |
633
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Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Наказала нейтралку. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
27 апреля 2025, 22:08 |
633
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27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Веронику Кудерметову в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
Украинка одержала победу со счетом 6:0, 4:6, 6:3 за 2 часа и 37 минут. Костюк впервые за три очных противостояния сумела одолеть Кудерметову.
Следующей соперницей Марты будет Анастасия Потапова.
🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала
Марта Костюк [24] – 🏳️ Вероника Кудерметова – 6:0, 4:6, 6:4
Видеообзор матча
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