Марта Костюк – Вероника Кудерметова. Наказала нейтралку. Видеообзор матча

27 апреля украинская теннисистка Марта Костюк переиграла Веронику Кудерметову в матче 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Украинка одержала победу со счетом 6:0, 4:6, 6:3 за 2 часа и 37 минут. Костюк впервые за три очных противостояния сумела одолеть Кудерметову.

Следующей соперницей Марты будет Анастасия Потапова.

🏆 WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/16 финала

Марта Костюк [24] – 🏳️ Вероника Кудерметова – 6:0, 4:6, 6:4

Видеообзор матча