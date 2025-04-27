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  4. КАБАЕВ: «Был разговор на повышенных тонах. Я коуча никогда таким не видел»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 21:38 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:18
1770
5

КАБАЕВ: «Был разговор на повышенных тонах. Я коуча никогда таким не видел»

Хавбек Динамо стал автором спасительного гола в матче против Шахтера

27 апреля 2025, 21:38 | Обновлено 27 апреля 2025, 22:18
1770
5
КАБАЕВ: «Был разговор на повышенных тонах. Я коуча никогда таким не видел»
ФК Динамо. Владислав Кабаев

Полузащитник «Динамо» Владислав Кабаев, автор второго гола в ворота донецкого «Шахтера» в выездном матче чемпионата Украины, который принес киевлянам ничью (2:2), в эфире УПЛ-ТВ поделился впечатлениями от поединка:

– Не скажу, что мы очень довольны результатом, но за второй тайм команде респект, в частности за то, что собрались и играли с большим желанием. У нас еще было много моментов, которые не удалось реализовать. К первому пропущенному голу привела детская ошибка с нашей стороны. После того, как мы пропустили быстрый мяч, стало тяжеловато, но команда такого уровня, как «Динамо», не должна при первых трудностях так расклеиваться. За то, как мы играли в первом тайме, мне, команде и, думаю, тренеру немного стыдно, но хорошо, что в перерыве была правильная реакция, и на второй тайм команда вышла совсем другой.

– Что именно происходило в раздевалке в перерыве?

– Скажу, что таким злым и агрессивным нашего тренера я еще никогда не видел. Разговор был на повышенных тонах. Это нас встряхнуло. Таким же был Ярмоленко, и это тоже сыграло нам на руку. На второй тайм мы вышли с еще большим желанием победить. У нас было больше подборов, больше энергии и сил, потому что, как мы видели, «Шахтер» начал «сушить» игру, действуя по результату, игроки выбивали мяч, падали от судорог – и я могу их понять. А мы верили до конца, до последней минуты, что не только сможем отыграться, но и забить третий мяч. Но второй мяч мы забили немного поздно, чтобы этого добиться.

– Был ли это один из самых эмоциональных, самых ярких ваших голов в карьере?

– Не скажу, что он был самым красивым, но по эмоциям – наверное, да. За день-два до игры думал, что я уже не молодой, приходилось забивать разные голы в карьере, но прямому конкуренту, «Шахтеру», – еще ни разу. Захотелось забить, даже не думал, как именно это произойдет, просто забить – и Бог наградил меня на последних минутах. Думаю, по моим эмоциям было видно, что этот гол для меня – как глоток свежего воздуха. Ведь я в каждом интервью говорю, что забиваю мало, что нужно больше. И мы обсуждаем это с тренером, он перед игрой сказал мне, что нужно бить по воротам, я так и делал. Один раз попал в штангу, другой раз пробил выше ворот, но потом все-таки забил. Если не будет ударов – не будет голов. Я очень доволен, что удалось отличиться, и думаю, в будущем это мне поможет.

– О чем вы подумали в тот момент, когда попали в штангу?

– Почувствовал опустошение, ведь хотел забить, но что поделаешь. Думаю, по лицу было видно, что я расстроен, но волосы на себе не рвал. Понимал, что момент еще будет, возможно, не у меня, но у команды – точно.

– «Динамо» уже чемпион? Уже можно праздновать?

– Нет. Если бы мы выиграли, возможно, я бы ответил по-другому. Все говорят, что наш прямой конкурент – «Шахтер», но давайте не будем забывать про «Александрию». Мы же видим, как «Александрия» уверенно и стабильно играет. Поэтому нет. Давайте, когда уже окончательно не будет никаких шансов ни у «Александрии», ни у «Шахтера», тогда и поздравите меня.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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DK2025
С вами по другому нельзя
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apepa
в перерыве просто был телефонный разговор кремлёвского ублюдка суркиса с патлатым физруком шавковским
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