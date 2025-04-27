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  4. ЯРМОЛЕНКО – о камбеке с Шахтером и мужском разговоре после перерыва
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 23:44 |
548
0

ЯРМОЛЕНКО – о камбеке с Шахтером и мужском разговоре после перерыва

Киевляне сыграли вничью 2:2

27 апреля 2025, 23:44 |
548
0
ЯРМОЛЕНКО – о камбеке с Шахтером и мужском разговоре после перерыва
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.

Лидер «Динамо» Андрея Ярмоленко высказался об этом матче:

– Начали с 0:2, поэтому я думаю, что эта ничья для нас сегодня как победа.

– Футболисты «Шахтера» говорят, что они проиграли из-за психологии.

– Не знаю.

Мы выиграли, потому что во втором тайме начали играть смелее, начали активнее играть на мяче. Поэтому смогли забить два мяча.

– Много изменений в позициях после перерыва.

– Это тренер сказал нам так играть. Как видите, он был прав. Второй тайм мы провели на очень хорошем уровне. Да, были ошибки, был брак, но самое главное, что мы активизировались, играли в смелый футбол и заставили «Шахтер» 45 минут защищаться.

– Верили, что гол зайдет?

– Конечно, верили. Ты всегда играешь до финального свистка.

Если честно, с ребятами немножко в перерыве пообщались - мы не можем играть так, как в первом тайме. Надо было немножко добавить эмоций и выигрывать борьбу. Во втором тайме мы исправились.

– Что подумали после гола Кабаева?

– Да ничего. Просто почувствовали радость.

– Вы лежали после финального свистка. Отдали все силы?

– Если честно, то да. Сейчас займемся восстановлением в автобусе 7 с половиной часов. Шучу. Будем готовиться к следующему матчу, за который дают такие же 3 очка. Еще ничего не решено, надо с холодной головой готовиться к следующим матчам

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Андрей Ярмоленко
Дмитрий Олейник Источник: Трибуна
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