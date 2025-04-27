Шовковский объяснил, как Динамо совершило невероятное в матче с Шахтером

27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.

После матча наставник «Динамо» Александр Шовковский отреагировал на камбэк своей команды, которая отыгралась после 0:2.

«Матч, который претендует на звание классико и дерби. Такой матч должен проходить таким напряженным и непростым. Но скажу одно, мы не можем давать такие подарки «Шахтеру» в начале игры. Давление результата влияло. Я не помню, когда мы побеждали «Шахтер».

Во втором тайме, в перерыве, у нас состоялся мужской разговор, и мы поняли, как должны играть», – сказал тренер «Динамо».