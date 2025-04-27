С красивым голом Гонсалеса. Ювентус дома одолел Монцу

В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура Серии А между туринским «Ювентусом» и «Монцой».

Встречу принимал Альянц Стэдиум в Турине.

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Хозяева поля закрыли все вопросы в первом тайме: на 11-й минуте красивым ударом из-за штрафной отличился Нико Гонсалес, а на 33-й минуте взятием ворот отличился Рандаль Коло Муани. С конца первого тайма «зебры» играли вдесятером: красную карточку получил Кенан Йылдыз. Матч завершился со счетом 2:0.

После этого матча «Ювентус» с 62 очками поднялся на 4-е место таблицы. «Монца» с 15 баллами осталась 20-й.

Серия А. 34-й тур

Ювентус – Монца – 2:0

Голы: Гонсалес, 11, Коло Муани, 33

Удаление: Йылдыз, 45+3

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.