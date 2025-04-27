Сикан вписал свою фамилию в список украинских бомбардиров в Турции

Феерическим выступлением отличились украинские футболисты в чемпионате Турции.

Александр Зубков и Даниил Сикан устроили настоящее шоу на футбольном поле.

В матче 33-го тура турецкой Суперлиги Трабзонспор дома победил Аланьяспор со счетом 4:3.

Ключевую роль в победе Трабзонспора сыграли украинцы. Александр Зубков забил гол и отдал результативную передачу.

Даниил Сикан оформил свой первый дубль в чемпионате, а также отдал результативную передачу.

Александр Зубков имеет самую длинную результативную домашнюю серию Трабзонспора с 2021 года:

Газиантеп: результативная передача

Хатайспор: гол

Гезтепе: гол

Ризеспор: два гола

Аланьяспор: гол и результативная передача

Голы украинцев в чемпионате Турции:

25 - Артем Кравец

16 – Евгений Селезнев

8 - Юрий Шелепницкий

5 – Сергей Гусев

5 - Сергей Рыбалко

5 – Александр Зубков

4 – Сергей Ребров

3 - Денис Гармаш

2 - Арсений Батагов

2 - Даниил Сикан

1 – Юрий Калитвинцев

1 – Владимир Мацигура

1 - Артём Милевский

1 - Андрей Близниченко

Украинцы в составе Трабзонспора в сезоне 2024/25 во всех турнирах: