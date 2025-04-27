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Турция
27 апреля 2025, 19:47 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:56
1475
0

Сикан вписал свою фамилию в список украинских бомбардиров в Турции

Зубков также набирает обороты

27 апреля 2025, 19:47 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:56
1475
0
Сикан вписал свою фамилию в список украинских бомбардиров в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Феерическим выступлением отличились украинские футболисты в чемпионате Турции.

Александр Зубков и Даниил Сикан устроили настоящее шоу на футбольном поле.

В матче 33-го тура турецкой Суперлиги Трабзонспор дома победил Аланьяспор со счетом 4:3.

Ключевую роль в победе Трабзонспора сыграли украинцы. Александр Зубков забил гол и отдал результативную передачу.

Даниил Сикан оформил свой первый дубль в чемпионате, а также отдал результативную передачу.

Александр Зубков имеет самую длинную результативную домашнюю серию Трабзонспора с 2021 года:

  • Газиантеп: результативная передача
  • Хатайспор: гол
  • Гезтепе: гол
  • Ризеспор: два гола
  • Аланьяспор: гол и результативная передача

Голы украинцев в чемпионате Турции:

  • 25 - Артем Кравец
  • 16 – Евгений Селезнев
  • 8 - Юрий Шелепницкий
  • 5 – Сергей Гусев
  • 5 - Сергей Рыбалко
  • 5 – Александр Зубков
  • 4 – Сергей Ребров
  • 3 - Денис Гармаш
  • 2 - Арсений Батагов
  • 2 - Даниил Сикан
  • 1 – Юрий Калитвинцев
  • 1 – Владимир Мацигура
  • 1 - Артём Милевский
  • 1 - Андрей Близниченко

Украинцы в составе Трабзонспора в сезоне 2024/25 во всех турнирах:

  • Александр Зубков: 7+2
  • Даниил Сикан: 2+2
  • Арсений Батагов: 2+1
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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Александр Зубков Аланьяспор Даниил Сикан Арсений Батагов статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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