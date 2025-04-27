Сикан вписал свою фамилию в список украинских бомбардиров в Турции
Зубков также набирает обороты
Феерическим выступлением отличились украинские футболисты в чемпионате Турции.
Александр Зубков и Даниил Сикан устроили настоящее шоу на футбольном поле.
В матче 33-го тура турецкой Суперлиги Трабзонспор дома победил Аланьяспор со счетом 4:3.
Ключевую роль в победе Трабзонспора сыграли украинцы. Александр Зубков забил гол и отдал результативную передачу.
Даниил Сикан оформил свой первый дубль в чемпионате, а также отдал результативную передачу.
Александр Зубков имеет самую длинную результативную домашнюю серию Трабзонспора с 2021 года:
- Газиантеп: результативная передача
- Хатайспор: гол
- Гезтепе: гол
- Ризеспор: два гола
- Аланьяспор: гол и результативная передача
Голы украинцев в чемпионате Турции:
- 25 - Артем Кравец
- 16 – Евгений Селезнев
- 8 - Юрий Шелепницкий
- 5 – Сергей Гусев
- 5 - Сергей Рыбалко
- 5 – Александр Зубков
- 4 – Сергей Ребров
- 3 - Денис Гармаш
- 2 - Арсений Батагов
- 2 - Даниил Сикан
- 1 – Юрий Калитвинцев
- 1 – Владимир Мацигура
- 1 - Артём Милевский
- 1 - Андрей Близниченко
Украинцы в составе Трабзонспора в сезоне 2024/25 во всех турнирах:
- Александр Зубков: 7+2
- Даниил Сикан: 2+2
- Арсений Батагов: 2+1
🌪️ Karşılaşmanın ilk yarısında sahne onlarındı!#TSvALY pic.twitter.com/QX06r7FMwB— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 27, 2025
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