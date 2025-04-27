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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 19:29 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:38
4516
3

ВИДЕО. Поцелуи на арене. Что происходило в перерыве матча Шахтер – Динамо?

Фанатам некогда скучать

27 апреля 2025, 19:29 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:38
4516
3
ВИДЕО. Поцелуи на арене. Что происходило в перерыве матча Шахтер – Динамо?

27 апреля в 18:00 стартовал главный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором на футбольном поле сошлись «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.

После первого тайма донецкий коллектив вел в счете – 2:0. Авторами забитых мячей стали Кевин и Эгиналду.

В перерыве на футбольном стадионе было организовано развлечение для болельщиков, чтобы фанаты не скучали.

«Шахтер» организовал для фанатов Kiss cam, а точнее камеру поцелуев. Подобную социальную игру можно было увидеть на спортивных мероприятиях в США или Канаде.

Главная цель этой камеры - навести на парочку на трибуне. В свою очередь болельщики, которые увидели себя на экране – должны поцеловать друг друга.

ВИДЕО. Поцелуи на арене. Что происходило в перерыве матча Шахтер – Динамо

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев видео
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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vazazh
що тільки не вигадає грошовий мішок ахметка зі своїм сраним шд. Всіх купити, щоб не було загроз - пару пеналій, пару офсайтів. Щоб ви здохли шд з ахметкою.
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0
avk2307
шахтерские папарацци следят за любым динамовцем и очень хотят что то да найти. А опять нет. Ну как не плакать?
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-1
easterly
А чому не тг відос? Це так для вас характерно, а тут опа
Ответить
-1
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