ВИДЕО. Поцелуи на арене. Что происходило в перерыве матча Шахтер – Динамо?
Фанатам некогда скучать
27 апреля в 18:00 стартовал главный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором на футбольном поле сошлись «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.
После первого тайма донецкий коллектив вел в счете – 2:0. Авторами забитых мячей стали Кевин и Эгиналду.
В перерыве на футбольном стадионе было организовано развлечение для болельщиков, чтобы фанаты не скучали.
«Шахтер» организовал для фанатов Kiss cam, а точнее камеру поцелуев. Подобную социальную игру можно было увидеть на спортивных мероприятиях в США или Канаде.
Главная цель этой камеры - навести на парочку на трибуне. В свою очередь болельщики, которые увидели себя на экране – должны поцеловать друг друга.
ВИДЕО. Поцелуи на арене. Что происходило в перерыве матча Шахтер – Динамо
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