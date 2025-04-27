27 апреля в 18:00 стартовал главный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором на футбольном поле сошлись «Шахтер» Донецк и «Динамо» Киев.

После первого тайма донецкий коллектив вел в счете – 2:0. Авторами забитых мячей стали Кевин и Эгиналду.

В перерыве на футбольном стадионе было организовано развлечение для болельщиков, чтобы фанаты не скучали.

«Шахтер» организовал для фанатов Kiss cam, а точнее камеру поцелуев. Подобную социальную игру можно было увидеть на спортивных мероприятиях в США или Канаде.

Главная цель этой камеры - навести на парочку на трибуне. В свою очередь болельщики, которые увидели себя на экране – должны поцеловать друг друга.

ВИДЕО. Поцелуи на арене. Что происходило в перерыве матча Шахтер – Динамо