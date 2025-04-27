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  4. Жена динамовца – об игре с Шахтером: «Я скоро перестану футбол смотреть»
Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:28
426
0

Жена динамовца – об игре с Шахтером: «Я скоро перестану футбол смотреть»

Мирослава Перейма-Дубинчак разочарована двумя пропущенными голами «Динамо»

27 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:28
426
0
Жена динамовца – об игре с Шахтером: «Я скоро перестану футбол смотреть»
Instagram. Мирослава и Владислав Дубинчак

27 апреля проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий Шахтер принимает киевское Динамо на Арене Львов во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мирослава Перейма-Дубинчак, жена защитника киевского Динамо Владислава Дубинчака, отреагировала на 2 пропущенных гола столичного клуба в этом матче:

«Я перестану скоро этот футбол смотреть, потому что чувствую, как на ходу волосы седеют. Это для чего мне столько стресса??? Такие глупые голы... Ну как так? Посылаю всю свою энергию мальчикам нашим, один в раздевалку и два во втором тайме».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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