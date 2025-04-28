Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лицо и реакция Шевченко после пенальти Шахтера против Динамо 
Украина. Премьер лига
28 апреля 2025, 01:37 |
49
1

ФОТО. Лицо и реакция Шевченко после пенальти Шахтера против Динамо 

Президент УАФ посетил поединок 

28 апреля 2025, 01:37 |
49
1
ФОТО. Лицо и реакция Шевченко после пенальти Шахтера против Динамо 
УАФ. Андрей Шевченко

27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.

Поединок посетил легенда «Динамо» и президент УАФ Андрей Шевченко, который смотрел матч вместе с руководством «Шахтера» – Дарио Срной и Сергеем Палкиным.

На телекамеры трансляторов матча попала реакция Андрея Шевченко после забитого пенальти во встрече – точный удар нанес вингер «Шахтера» Кевин на 6-й минуте.

ФОТО. Лицо и реакция Шевченко после пенальти Шахтера против Динамо

По теме:
Экс-хавбек Динамо: «Уже не верилось, что киевляне сумеют отыграть два мяча»
Эгиналду пояснил, почему Шахтер упустил перевес в игре против Динамо
ПУШИЧ: «Шахтер будет бороться за второе место. Финал Кубка важнее всего»
Дарио Срна Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Алексей Шевченко Сергей Палкин
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
Футбол | 27 апреля 2025, 02:59 4
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал
ФОТО. Его держали шестеро. Рюдигер обезумел в конце матча Барселона – Реал

Антонио что-то швырнул в арбитра, а после красной карточки начал вести себя неадекватно

Эксарбитр ФИФА объяснил, было ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 28 апреля 2025, 00:59 0
Эксарбитр ФИФА объяснил, было ли пенальти в матче Шахтер – Динамо
Эксарбитр ФИФА объяснил, было ли пенальти в матче Шахтер – Динамо

Мирослав Ступар высказался об этом поединке

Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Футбол | 27.04.2025, 01:48
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Футбол | 27.04.2025, 20:50
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Таблица УПЛ после битвы Шахтера и Динамо. 4-е место даст путевку в ЛК
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Футбол | 27.04.2025, 13:28
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Рюдигер обратился к арбитру и фанатам после своего безумия в Классико
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Ноль реакции. Может это вырезанная картонка сидит, а не шевченко?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
27.04.2025, 08:46 23
Футбол
Неожиданно: определена возможная соперница Свитолиной в 1/8 финала Мадрида
Неожиданно: определена возможная соперница Свитолиной в 1/8 финала Мадрида
27.04.2025, 16:16
Теннис
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
26.04.2025, 02:50
Бокс
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
26.04.2025, 02:14 2
Бокс
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 10
Футбол
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
26.04.2025, 04:57 2
Футбол
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
27.04.2025, 07:01 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем