27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.

Поединок посетил легенда «Динамо» и президент УАФ Андрей Шевченко, который смотрел матч вместе с руководством «Шахтера» – Дарио Срной и Сергеем Палкиным.

На телекамеры трансляторов матча попала реакция Андрея Шевченко после забитого пенальти во встрече – точный удар нанес вингер «Шахтера» Кевин на 6-й минуте.

ФОТО. Лицо и реакция Шевченко после пенальти Шахтера против Динамо