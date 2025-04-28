ФОТО. Лицо и реакция Шевченко после пенальти Шахтера против Динамо
Президент УАФ посетил поединок
27 апреля прошел центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий «Шахтер» принимал киевское «Динамо» на Арене Львов во Львове. Поединок завершился вничью 2:2.
Поединок посетил легенда «Динамо» и президент УАФ Андрей Шевченко, который смотрел матч вместе с руководством «Шахтера» – Дарио Срной и Сергеем Палкиным.
На телекамеры трансляторов матча попала реакция Андрея Шевченко после забитого пенальти во встрече – точный удар нанес вингер «Шахтера» Кевин на 6-й минуте.
ФОТО. Лицо и реакция Шевченко после пенальти Шахтера против Динамо
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