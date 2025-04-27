Он послал русский корабль. Защитник Змеиного сделал первый удар в Классико
Символически матч во Львове начал Роман Грибов, автор легендарной фразы
27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.
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Роман Грибов – автор легендарной фразы «русский военный корабль – иди на***», которая в первые дни полномасштабной войны сплотила миллионы украинцев и стала вечным символом борьбы, достоинства и несгибаемой силы.
Героический защитник острова Змеиный выполнил первый символический удар в матче Шахтер – Динамо.
Он послал русский корабль. Защитник Змеиного сделал первый удар в Классико
🇺🇦 Героїчний захисник острова Зміїний виконав перший символічний удар у матчі «Шахтар» 🆚 «Динамо» ⚽️#Shakhtar #Україна #ШахтарДинамо pic.twitter.com/LinQcwVpSA— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 27, 2025
🙏 Роман Грибов – автор легендарної фрази про «русскій воєнний корабль», яка в перші дні повномасштабної війни згуртувала мільйони українців і стала вічним символом нашої боротьби, гідності та незламної сили 👊#Shakhtar #Україна pic.twitter.com/QKtMnpAl4r— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 27, 2025
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