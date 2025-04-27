27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роман Грибов – автор легендарной фразы «русский военный корабль – иди на***», которая в первые дни полномасштабной войны сплотила миллионы украинцев и стала вечным символом борьбы, достоинства и несгибаемой силы.

Героический защитник острова Змеиный выполнил первый символический удар в матче Шахтер – Динамо.

Он послал русский корабль. Защитник Змеиного сделал первый удар в Классико