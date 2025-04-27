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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 18:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:35
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0

Он послал русский корабль. Защитник Змеиного сделал первый удар в Классико

Символически матч во Львове начал Роман Грибов, автор легендарной фразы

27 апреля 2025, 18:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 19:35
1231
0
Он послал русский корабль. Защитник Змеиного сделал первый удар в Классико
ФК Шахтер. Роман Грибов

27 апреля в 18:00 проходит центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Роман Грибов – автор легендарной фразы «русский военный корабль – иди на***», которая в первые дни полномасштабной войны сплотила миллионы украинцев и стала вечным символом борьбы, достоинства и несгибаемой силы.

Героический защитник острова Змеиный выполнил первый символический удар в матче Шахтер – Динамо.

Он послал русский корабль. Защитник Змеиного сделал первый удар в Классико

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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