ФОТО. Шахтер против Динамо. Арена Львов в ожидании Классического
Скоро начнется главный матч 26-го тура УПЛ
В воскресенье, 27 апреля, пройдет центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» Донецком будет принимать киевское «Динамо».
Главный поединок тура состоится на стадионе «Арена Львов». Запланировано, что игра начнется в 18:00.
В турнирной таблице «Шахтер» занимает третье место (53 балла), а вот столичный коллектив лидирует в лиге (63 пункта).
Футбольные болельщики понемногу занимают собственные места, заполняя стадион.
Игроки обеих команд в ближайшее время планируют выйти на предматчевую разминку. Пока на поле присутствуют только клубные представители и болбои «Шахтера».
ФОТО. Шахтер против Динамо. Арена Львов в ожидании Классического
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