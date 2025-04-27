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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 17:10 | Обновлено 27 апреля 2025, 17:46
663
3

ФОТО. Шахтер против Динамо. Арена Львов в ожидании Классического

Скоро начнется главный матч 26-го тура УПЛ

27 апреля 2025, 17:10 | Обновлено 27 апреля 2025, 17:46
663
3
ФОТО. Шахтер против Динамо. Арена Львов в ожидании Классического

В воскресенье, 27 апреля, пройдет центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» Донецком будет принимать киевское «Динамо».

Главный поединок тура состоится на стадионе «Арена Львов». Запланировано, что игра начнется в 18:00.

В турнирной таблице «Шахтер» занимает третье место (53 балла), а вот столичный коллектив лидирует в лиге (63 пункта).

Футбольные болельщики понемногу занимают собственные места, заполняя стадион.

Игроки обеих команд в ближайшее время планируют выйти на предматчевую разминку. Пока на поле присутствуют только клубные представители и болбои «Шахтера».

ФОТО. Шахтер против Динамо. Арена Львов в ожидании Классического

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Динамо Киев фото чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Арена Львов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Burevestnik
прикрасили трибуни ржавими ганчірками
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