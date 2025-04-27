В воскресенье, 27 апреля, пройдет центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Шахтер» Донецком будет принимать киевское «Динамо».

Главный поединок тура состоится на стадионе «Арена Львов». Запланировано, что игра начнется в 18:00.

В турнирной таблице «Шахтер» занимает третье место (53 балла), а вот столичный коллектив лидирует в лиге (63 пункта).

Футбольные болельщики понемногу занимают собственные места, заполняя стадион.

Игроки обеих команд в ближайшее время планируют выйти на предматчевую разминку. Пока на поле присутствуют только клубные представители и болбои «Шахтера».

ФОТО. Шахтер против Динамо. Арена Львов в ожидании Классического