Украинское классико. Как Шахтер к матчу с Динамо готовился

Солнечные лучи выглядывают из-за облаков, легкий ветер придает крошку прохлады. Погода во Львове, как никогда, ассоциируется со словом весна.

Пока рядовые граждане попивали чашечку кофе на Площади Рынок, корреспондент сайта Sport.ua прибыл в город Льва на главный поединок чемпионата Украины: Шахтер – Динамо.

Накануне матча, 26 апреля, донецкий клуб организовал открытую тренировку и пригласил на нее представителей СМИ. Не упуская случая, журналисты отправились на тренировочную базу клуба «Рух», где донецкий клуб готовится к матчам на «Львов-Арене».

Сначала, что бросается в глаза, так это масштаб комплекса. Кроме большого количества тренировочных полей на базе находится множество гостиниц, ресторанов и даже водоем. Чувствовалось, что здесь не просто играют в футбол, здесь живут этим видом спорта.

Удовлетворяя собственную эстетическую натуру, я просматривал каждый метр тренировочной базы. В таком порыве эмоций, даже было незаметно, как время потихоньку текло. До тренировки оставались считанные минуты, поэтому бригада журналистов направилась на футбольное поле.

Не успели представители СМИ пересечь границу поля, как нас встретили игроки клуба «Рух». У них началось индивидуальное занятие, поскольку они восстанавливаются после травм. Среди этих футболистов присутствовал и капитан команды Марко Сапуга. Увидев нас, игроки местного клуба перешли на другое поле – их ждала работа с тренером.

Пока я фотографировал территорию базы в сочетании с прозрачным небом, на футбольном поле появился тренерский штаб горняков. Внимание журналистов мгновенно переключилось на них, однако у них не было времени на разговоры – нужно было подготовить спортивный инвентарь.

Появление футболистов донецкого клуба моментально взбодрило меня и моих коллег. Наконец, главные виновники этого события, находятся рядом с нами.

Следя за поведением игроков, я был приятно удивлен приветливостью каждого футболиста. Они не просто здоровались с нами, а улыбались, демонстрируя свою открытость. Благодаря таким действиям исчезло любое возможное напряжение, невольно улыбка появилась на лице.

Больше всего удивился такому количеству журналистов Лассина Траоре, который на английском языке, немного с юмором сказал: «Ого, как вас здесь много. Добрый день».

Перед началом тренировочного процесса пресс-служба клуба организовала разговор представителей СМИ с Георгием Судаковым. Игрок подозвал нас к себе, все приготовили, началось интервью.

На фоне слухов о трансферном предложении из Серии А, журналисты решили воздержаться от такого рода вопросов. Внимание СМИ было сконцентрировано лишь на предстоящем матче с Динамо. В глазах Судакова можно было заметить готовность к матчу, футболист уже мысленно выходил на игру с киевлянами. Разговор выдался не очень длинным, однако на самом деле информативным.

После Георгия к представителям СМИ подошел главный тренер команды – Марино Пушич. Позитивный настрой хорватского специалиста заставил нас быть откровенными. Даже на непростые вопросы от журналистов, Пушич пытался ответить с юмором, иногда подмигивая. Встреча с тренером придала мне энергию, поскольку его коммуникация грела больше, чем солнце над полем.

Однако говорить долго не удалось, Марино присоединился к своим подопечным, поскольку тренировку откладывать нельзя. Постояв еще несколько минут, наша бригада журналистов направилась к автобусу. Наверное, дальше тренер планировал рассказать футболистам тактику на предстоящую игру, поэтому посторонние лица должны были покинуть пределы поля.

Как только мы сели в автобус, тренер проводил общение с подопечными. Возможно, горняки уже потеряли шанс зацепиться за золото, однако укусить Динамо для них – дело чести.

Андрей ВИТРЕНКО, Sport.ua из Львова

Украинское классико. Как Шахтер к матчу с Динамо готовился