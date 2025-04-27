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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 27 апреля 2025, 17:59
4285
25

Шахтер и Динамо назвали стартовые составы на суперматч УПЛ во Львове

Марино Пушич и Александр Шовковский определились с заявкой

27 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 27 апреля 2025, 17:59
4285
25
Шахтер и Динамо назвали стартовые составы на суперматч УПЛ во Львове
Коллаж Sport.ua. Марино Пушич и Александр Шовковский

27 апреля в 18:00 состоится центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка будет работать Виталий Романов из Днепра.

Динамо лидирует в УПЛ с 63 очками, а Шахтер занимает 3-ю позицию (53 пункта).

Коучи Марино Пушич и Александр Шовковский определились с заявкой команд на игру.

Шахтер и Динамо назвали стартовые составы на суперматч УПЛ во Львове

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Кевин, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Грам, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак, Михайленко

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев стартовые составы Марино Пушич Александр Шовковский
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 25
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Saar
Навіть, будучи нейтральним вболівальником,  подивившись на склад Шахтаря , не розумієш , як можна вболівати за бразильців!?
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+6
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Test
В "ржавих "що не гравець то ПЕДро або Педрільйо... Одним словом не команда , а збір ПЕДРІТОСІВ....  Але запам'ятайте вАм тут нераді, вас ненавидять в кожному куточку України.... Педріли чи Педрітоси зніміться з чемпіонату.... Краще нехай Інгулець залишиться, чим збір Педрітосів....  
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+5
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NoMad
Короткий огляд фанатів шлюхтаря
Ржавi ботiв накупили,
Але все їм не по силi.
Дмитрик - просто дурачок,
Що їбашиться в очко.
Вiтальок на пляшку сiв,
Аж вiд щастя посивiв.
Квантум той ще в нас дебiл,
Сотнi рожкiв запилив.
Воєнком ще є з майором,
Що їбуться iз гандоном.
А гандон це отаман -
Дурачкiв всiх капiтан.
Знає вже вся Україна,
Цього конченого де-бi-ла.
Все лайно це даунбасятне
Всiм огидне, непрiятне, 
Але грошi їм же платять,  
А вони на бухло тратять.
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+4
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Misha Siryi
Ванат дубль покладе
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
saltim
У Шахты нет одного из двух сильнейших игроков. У Динамо состав сильнейший. Без Судакова не так интересно. Удачи обеим командам!
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+3
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ZANREGENT
Ахметов летом поднимет цены на электроэнергию чтобы ещё бразильцев купить и от Колоса 4 банки не получать)
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+3
Gorlitsa
А в них нічого немає свого, ні країни,ні міста, ні стадіону! Заробітчани, одним словом. Чисто грошовий проект Ахметова, краще дронів накупив ...
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+2
Pavel_i_CO
Чотирьох українців нашкрябали днонєтскіє ))
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+2
Leon Killer
Название состава- третье место никуда не денется
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+2
ZANREGENT
Надо всех бразилов ставить
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+1
ZANREGENT
А почему Шевченко в компании Срны и Палкина?
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0
Бондаренко Александр
А сколько шуб приготовлено для судей,в статье ни слова
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-10
Показать Скрыть 2 ответа
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