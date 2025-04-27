27 апреля в 18:00 состоится центральный матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Донецкий «Шахтер» принимает киевское «Динамо» на «Арене Львов» во Львове.

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Главным арбитром поединка будет работать Виталий Романов из Днепра.

Динамо лидирует в УПЛ с 63 очками, а Шахтер занимает 3-ю позицию (53 пункта).

Коучи Марино Пушич и Александр Шовковский определились с заявкой команд на игру.

Шахтер и Динамо назвали стартовые составы на суперматч УПЛ во Львове

Шахтер: Ризнык, Бондарь, Марлон, Эгиналду, Кевин, Педро Энрике, Винисиус Тобиас, Грам, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо

Динамо: Нещерет, Попов, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Тымчик, Кабаев, Буяльский, Михавко, Дубинчак, Михайленко