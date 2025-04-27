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  4. ВИДЕО. Марта Костюк исполнила лучший эйс в истории тенниса
WTA
27 апреля 2025, 16:35 |
2197
2

ВИДЕО. Марта Костюк исполнила лучший эйс в истории тенниса

Это тяжело назвать подачей на вылет, но эффектность...!

27 апреля 2025, 16:35 |
2197
2
ВИДЕО. Марта Костюк исполнила лучший эйс в истории тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

27 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк одолела Веронику Кудерметову и вышла в четвертый раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

Украинка одержала победу со счетом 6:0, 4:6, 6:3 за 2 часа и 37 минут.

В третьем гейме первой партии Марта подавала при А:40 в свою пользу. Костюк исполнила эйс, но подачей на вылет (акцент на слове вылет) назвать это сложно.

Мяч полетел достаточно высоко, а после приземления закрутился и отлетел в сторону. Кудерметова даже не тронулась с места, а Марта извинилась за столько эффектно выигранное очко.

ВИДЕО. Марта Костюк исполнила лучший эйс в истории тенниса

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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COBA
Відтренувати до автоматизму і жлден суперник не страшний))))
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+3
Falko
А ось нарешті й "бадмінтон", про який так часто згадують, говорячи про жіночий теніс )))
По ходу, ободом ракетки зачепила.
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0
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