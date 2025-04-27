ВИДЕО. Марта Костюк исполнила лучший эйс в истории тенниса
Это тяжело назвать подачей на вылет, но эффектность...!
27 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк одолела Веронику Кудерметову и вышла в четвертый раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
Украинка одержала победу со счетом 6:0, 4:6, 6:3 за 2 часа и 37 минут.
В третьем гейме первой партии Марта подавала при А:40 в свою пользу. Костюк исполнила эйс, но подачей на вылет (акцент на слове вылет) назвать это сложно.
Мяч полетел достаточно высоко, а после приземления закрутился и отлетел в сторону. Кудерметова даже не тронулась с места, а Марта извинилась за столько эффектно выигранное очко.
ВИДЕО. Марта Костюк исполнила лучший эйс в истории тенниса
ACE DE LA SAISON POUR MARTA KOSTYUK ? 😭pic.twitter.com/oNdDh2nRrY— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 27, 2025
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