27 апреля вторая ракетка Украины Марта Костюк одолела Веронику Кудерметову и вышла в четвертый раунд грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.

Украинка одержала победу со счетом 6:0, 4:6, 6:3 за 2 часа и 37 минут.

В третьем гейме первой партии Марта подавала при А:40 в свою пользу. Костюк исполнила эйс, но подачей на вылет (акцент на слове вылет) назвать это сложно.

Мяч полетел достаточно высоко, а после приземления закрутился и отлетел в сторону. Кудерметова даже не тронулась с места, а Марта извинилась за столько эффектно выигранное очко.

ВИДЕО. Марта Костюк исполнила лучший эйс в истории тенниса