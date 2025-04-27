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Украина. Премьер лига
27 апреля 2025, 16:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 16:29
63
0

ВИДЕО. Как Динамо готовилось к Классическому дерби против Шахтера

Команда Александра Шовковского тренировалась во Львове

27 апреля 2025, 16:23 | Обновлено 27 апреля 2025, 16:29
63
0
ВИДЕО. Как Динамо готовилось к Классическому дерби против Шахтера
ФК Динамо

В воскресенье, 27 апреля, в 26-м туре Украинской Премьер-Лиги состоится украинское Классическое дерби: «Шахтер» примет «Динамо» во Львове.

Сыграв в среду полуфинальный матч Кубка Украины против «Буковины» на стадионе «Украина», «бело-синие» остались во Львове.

Именно в городе Льва динамовцы готовятся к поединку с «Шахтером». На следующий день после кубкового матча команда провела тренировку на стадионе «Сокол». Игроки занимались в двух группах – те, кто провел больше игрового времени накануне, имели облегченное занятие.

В пятницу, 25 апреля, команда тренировалась уже в полном составе, готовясь непосредственно к следующему матчу. Утром тренерский штаб провел теоретическое занятие, а вечерняя тренировка состоялась в Винниках, на полях академии ФК «Рух». Команда работала над тактическими элементами, командными взаимодействиями, организацией игры в обороне и атаке. Все игроки находятся в хорошем настроении и общей группе.

Такой же график – одно теоретическое и одно практическое занятие – был в субботу, 26 апреля.

Матч «Шахтер» - «Динамо» состоится на «Арене Львов», игра начнется в воскресенье в 18:00.

ВИДЕО. Как Динамо готовилось к Классическому дерби против Шахтера

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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