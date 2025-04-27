ФОТО. Шахтер провел открытую тренировку во Львове перед игрой с Динамо
Команда Марино Пушича готовилась к центральному матчу во Львове
Футболисты «Шахтера» провели подготовку готовиться к матчу чемпионата Украины с киевским «Динамо», который состоится в воскресенье.
Накануне игры, 26 апреля, команда Марино Пушича провела тренировку во Львове.
Занятия «горняков» были открыты для представителей медиа, которые имели возможность наблюдать за разминкой игроков и некоторыми стартовыми упражнениями с мячом.
Основная часть сессии посвящалась тактическим наработкам. По отдельной программе занимался полузащитник Георгий Судаков, продолжают восстанавливаться от повреждений голкипер Кирилл Фесюн и защитник Ефим Конопля.
Матч 26-го тура УПЛ Шахтер – Динамо состоится 27 апреля во Львове. Игра на «Арене Львов» начнется в 18:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
27 апреля состоялся матч 26-го тура чемпионата Украины
Команда обыграла Казахстан и завершила турнир на второй позиции