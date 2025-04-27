50-е результативное действие от Кристиана Пулишича. У кого больше в Италии?

В матче 34-го тура итальянской Серии А Милан на выезде переиграл Венецию со счетом 2:0.

26-летний американский нападающий Милана Кристиан Пулишич забил свой очередной гол за Милан.

Пулишич является лишь одним из трех игроков Серии А, который имеет в своем активе 50 результативных действий во всех турнирах за последние два сезона.

В активе американца 31 гол и 19 результативных передач.

Двумя другими игроками являются Лаутаро Мартинес и Адемола Лукман.