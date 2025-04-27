50-е результативное действие от Кристиана Пулишича. У кого больше в Италии?
Американский нападающий Милана совершил юбилейное результативное действие в матче против Венеции
В матче 34-го тура итальянской Серии А Милан на выезде переиграл Венецию со счетом 2:0.
26-летний американский нападающий Милана Кристиан Пулишич забил свой очередной гол за Милан.
Пулишич является лишь одним из трех игроков Серии А, который имеет в своем активе 50 результативных действий во всех турнирах за последние два сезона.
В активе американца 31 гол и 19 результативных передач.
Двумя другими игроками являются Лаутаро Мартинес и Адемола Лукман.
- 54 - Лаутаро Мартинес
- 50 - Адемола Лукман
- 50 - Кристиан Пулишич
✅🔴⚫️#VeneziaMilan pic.twitter.com/pyoFjcce1A— Lega Serie A (@SerieA) April 27, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда обыграла Казахстан и завершила турнир на второй позиции
Смотрите видеообзор финального матча Кубка Испании 2024/25