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  4. 50-е результативное действие от Кристиана Пулишича. У кого больше в Италии?
Италия
27 апреля 2025, 16:20 |
69
0

50-е результативное действие от Кристиана Пулишича. У кого больше в Италии?

Американский нападающий Милана совершил юбилейное результативное действие в матче против Венеции

27 апреля 2025, 16:20 |
69
0
50-е результативное действие от Кристиана Пулишича. У кого больше в Италии?
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура итальянской Серии А Милан на выезде переиграл Венецию со счетом 2:0.

26-летний американский нападающий Милана Кристиан Пулишич забил свой очередной гол за Милан.

Пулишич является лишь одним из трех игроков Серии А, который имеет в своем активе 50 результативных действий во всех турнирах за последние два сезона.

В активе американца 31 гол и 19 результативных передач.

Двумя другими игроками являются Лаутаро Мартинес и Адемола Лукман.

  • 54 - Лаутаро Мартинес
  • 50 - Адемола Лукман
  • 50 - Кристиан Пулишич
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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