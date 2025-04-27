СУДАКОВ: «Шахтеру надо думать не о чемпионстве, а о втором месте»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков ответил на вопросы журналистов перед матчем УПЛ с «Динамо».

– Георгий, готов ли завтра сыграть?

– На данный момент не готов на сто процентов, еще лечусь. Завтра прямо перед игрой будем решать.

– Как оцениваешь подготовку к матчу с «Динамо»? Есть ли какие-то тактические новинки, которые планируется применить?

– Нет, готовимся как всегда. За каждую игру в чемпионате дают три очка, и для нас это, конечно, важный матч, но также важным будет и следующий. Поэтому готовимся как всегда.

– Оказывает ли турнирная таблица психологическое влияние перед завтрашним матчем?

– Психологического, я считаю, нет, но это класико – каждый матч с «Динамо» принципиален. Однако, как я уже сказал, за каждую игру дают три очка, поэтому для нас сейчас каждая игра принципиальна.

– За победу – три очка, но победа в завтрашнем матче для болельщиков донецкой команды – это плюс-минус как чемпионство. Значит, вес этой победы немного больше, чем три очка?

– Конечно, для болельщиков в первую очередь это будет больше, чем просто победа. Тем более мы уже давно не проигрывали «Динамо», последний раз это было, не знаю, где-то четыре года назад. Поэтому это принципиальный матч для каждого болельщика «Шахтера». Но наше турнирное положение сейчас не самое лучшее, поэтому даже если не о чемпионстве, то о втором месте мы должны думать – там до «Александрии» у нас семь очков.

– Завтра будет приниматься решение, играть тебе или нет. А вот как морально и ментально настроен на матч, если сможешь сыграть?

– Ну как на этот матч можно настраиваться? Позитивно. Хочу играть, конечно.

– Все знают, что матч с «Динамо» – это всегда напряженная игра. Скажи, пожалуйста, какой момент в противостояниях с «Динамо» запомнился больше всего?

– Тяжело выделить. Наверное, много позитивных моментов было в играх против «Динамо». Могу отметить, наверное, победный гол в прошлом чемпионате, когда я забил, и мы стали чемпионами.

– Вам еще играть с ними в финале Кубка Украины. Какой матч важнее – завтрашний или финальный?

– Конечно, если оценивать турнирное положение, то для нас важнее финал Кубка. Но каждый матч с «Динамо» – это сверхважно, и разницы между ними нет. Думаю, так же и для болельщиков – нет разницы, это финал Кубка или матч чемпионата Украины.

– Сегодня молодежка «Шахтера» будет играть против «Динамо». Будет ли основная команда поддерживать одноклубников?

– Да, конечно. Тем более они там отстают на одно очко, и для них это тоже принципиальный матч. Надеюсь, они победят.