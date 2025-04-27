«Нужно больше подлости». Довбику досталось от известного экс-форварда

Бывший форвард сборной Италии Руджьеро Риццителли раскритиковал украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

«Говорил это несколько месяцев назад - я действительно разочарован им. Я ждал гораздо большего. Я не ожидал, что он сразу изменит ситуацию, все давали ему время на адаптацию, но ожидалось гораздо больше.

Цифры говорят, что в целом он неплохо справляется, но в матчах его не видно. Он не участвует в игре, он не может освободиться от опеки или обыграться с партнерами. Раньери также говорил, что он ожидает большего. Голы решают всё, но и другие моменты имеют значение.

Это также можно увидеть по плохому настроению его партнеров по команде на поле. Чтобы получить мяч, центральный нападающий должен освободиться. Он забивал голы, бесспорно, даже важные. Но если мне нужно судить о нем по его поведению на поле, он меня разочаровывает.

Это физически сильный форвард, но он не может держать мяч, ему трудно общаться со своими партнерами по команде. Он – интровертный персонаж и имеет проблемы, которые выходят за рамки футбола.

Но если мне нужно судить о том, что я вижу на поле, нужно гораздо больше. Ему надо добавить больше подлости. Ему надо показать, что он гневается на своих партнеров, когда те не обслуживают его. Я не вижу этого в нем, он кажется отсутствующим на поле, и это ранит меня», – сказал бывший футболист в эфире Radio Romanista.

Ранее итальянский журналист «наехал» на «Рому» из-за Довбика.