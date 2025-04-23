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  4. «Тогда они глупые». Итальянский журналист «наехал» на Рому из-за Довбика
Италия
23 апреля 2025, 22:32 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:35
1156
0

«Тогда они глупые». Итальянский журналист «наехал» на Рому из-за Довбика

Тициано Морони советует римскому клубу не продавать украинца

23 апреля 2025, 22:32 | Обновлено 23 апреля 2025, 22:35
1156
0
«Тогда они глупые». Итальянский журналист «наехал» на Рому из-за Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Тициано Морони отреагировал на слухи о возможной продаже «Ромой» украинского форварда Артема Довбика:

«Я бы не продал Довбику. После того как клуб потратил год на его адаптацию, на знакомство с итальянским футболом, его хотят отпустить? Но тогда они глупые.

А что, если он пойдет по стопам Джеко и проснется в следующем году? К тому же, он забил больше, чем Джеко, в свой первый год в Роме.

Клуб, вложивший все эти деньги, совершит ошибку, выбросив сделанные инвестиции. Давайте дадим ему еще год», – цитирует Морони giallorossi.net.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы трансферы Серии A Серия A чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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