«Тогда они глупые». Итальянский журналист «наехал» на Рому из-за Довбика

Итальянский журналист Тициано Морони отреагировал на слухи о возможной продаже «Ромой» украинского форварда Артема Довбика:

«Я бы не продал Довбику. После того как клуб потратил год на его адаптацию, на знакомство с итальянским футболом, его хотят отпустить? Но тогда они глупые.

А что, если он пойдет по стопам Джеко и проснется в следующем году? К тому же, он забил больше, чем Джеко, в свой первый год в Роме.

Клуб, вложивший все эти деньги, совершит ошибку, выбросив сделанные инвестиции. Давайте дадим ему еще год», – цитирует Морони giallorossi.net.