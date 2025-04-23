«Тогда они глупые». Итальянский журналист «наехал» на Рому из-за Довбика
Тициано Морони советует римскому клубу не продавать украинца
Итальянский журналист Тициано Морони отреагировал на слухи о возможной продаже «Ромой» украинского форварда Артема Довбика:
«Я бы не продал Довбику. После того как клуб потратил год на его адаптацию, на знакомство с итальянским футболом, его хотят отпустить? Но тогда они глупые.
А что, если он пойдет по стопам Джеко и проснется в следующем году? К тому же, он забил больше, чем Джеко, в свой первый год в Роме.
Клуб, вложивший все эти деньги, совершит ошибку, выбросив сделанные инвестиции. Давайте дадим ему еще год», – цитирует Морони giallorossi.net.
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