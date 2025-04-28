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  4. АНЧЕЛОТТИ после поражения Барселоне: «Ты сегодня плохо сыграл»
Испания
28 апреля 2025, 02:14 |
447
0

АНЧЕЛОТТИ после поражения Барселоне: «Ты сегодня плохо сыграл»

Наставник «бланкос» – о Родриго

28 апреля 2025, 02:14 |
447
0
АНЧЕЛОТТИ после поражения Барселоне: «Ты сегодня плохо сыграл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

После завершения матча наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от игры бразильского вингера Родриго в этом поединке.

«Ты сегодня плохо сыграл, но не чувствуй себя виноватым ни в чем и не обращай внимания на критику», – сказал Анчелотти бразильцу.

Ранее Анчелотти извинился перед игроком «Реала» после Эль-Классико.

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Карло Анчелотти Родриго Гоес Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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