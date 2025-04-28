АНЧЕЛОТТИ после поражения Барселоне: «Ты сегодня плохо сыграл»

26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

После завершения матча наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от игры бразильского вингера Родриго в этом поединке.

«Ты сегодня плохо сыграл, но не чувствуй себя виноватым ни в чем и не обращай внимания на критику», – сказал Анчелотти бразильцу.

Ранее Анчелотти извинился перед игроком «Реала» после Эль-Классико.