АНЧЕЛОТТИ после поражения Барселоне: «Ты сегодня плохо сыграл»
Наставник «бланкос» – о Родриго
26 апреля состоялся финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами «Барселона» и «Реал» Мадрид.
Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.
После завершения матча наставник «Реала» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от игры бразильского вингера Родриго в этом поединке.
«Ты сегодня плохо сыграл, но не чувствуй себя виноватым ни в чем и не обращай внимания на критику», – сказал Анчелотти бразильцу.
Ранее Анчелотти извинился перед игроком «Реала» после Эль-Классико.
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