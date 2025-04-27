В понедельник, 28 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Пармой». За Киевом игра начнется в 21:45.

Лацио

После 33 игр в Серии А столичный клуб с 59 очками идет на 6-м месте. Однако от зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего 1 очко, так что вероятность попадания в самый престижный еврокубок остается очень высокой. Из Кубка Италии команда вылетела в четвертьфинале после поражения от «Интера», а в Лиге Европы на такой же стадии проиграла «Буде-Глимт» в серии пенальти.

Парма

На данный момент «сине-желтые» занимают 15 место и чемпионаты и имеют в своем активе 31 балл. Отрыв от зоны вылета – 6 очков, так что, скорее всего, команда еще по крайней мере на сезон останется в Серии А. Кубок страны коллектив покинул еще в 1/32 финала после минимального проигрыша против «Палермо» со второго по силе чемпионата.

Личные встречи

За последние почти 4 года команды встречались между собой только раз – в матче первого круга чемпионата этого сезона. В той игре «Парма» одержала победу со счетом 3:1.

Интересные факты

«Парма» не проигрывает в чемпионате уже 6 игр подряд - 5 ничьих и 1 победа над «Ювентусом» в прошлом туре.

В этом сезоне Серии А игроки «Лацио» забили 55 голов. Лучшие показатели только у «Интера» и «Аталанты».

За 16 выездных матчей этого сезона «Парма» завоевала 11 очков – 4 худший показатель среди всех команд лиги.

В последних 6 матчах «Лацио» 5 раз открывали счет в матче. Не удалось этого сделать только против «Буде-Глимта» в Лиге Европы.

Возможные стартовые составы

Лацио: Мандас – Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич – Ровела, Гендузи – Дзакканьи, Педро, Исаксен – Кастельянос

Парма: Сузуки – Валери, Валенти, Леони, Прато – Зом, Кейта, Эрнани – Альмквист, Бонни, Ман

Прогноз

Хотя по заголовку матч и не выделяется особым, игра обещает быть действительно интересной и увлекательной. Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77

Прогноз Sport.ua Лацио Парма Тотал больше 2.5 1.77 Сделать ставку

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