Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лацио – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Лацио
28.04.2025 21:45 - : -
Парма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
27 апреля 2025, 15:19 |
31
0

Лацио – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Матч начнется 28 апреля в 21:45 по Киеву

27 апреля 2025, 15:19 |
31
0
Лацио – Парма. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
ФК Лацио

В понедельник, 28 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Пармой». За Киевом игра начнется в 21:45.

Лацио

После 33 игр в Серии А столичный клуб с 59 очками идет на 6-м месте. Однако от зоны Лиги чемпионов команду отделяет всего 1 очко, так что вероятность попадания в самый престижный еврокубок остается очень высокой. Из Кубка Италии команда вылетела в четвертьфинале после поражения от «Интера», а в Лиге Европы на такой же стадии проиграла «Буде-Глимт» в серии пенальти.

Парма

На данный момент «сине-желтые» занимают 15 место и чемпионаты и имеют в своем активе 31 балл. Отрыв от зоны вылета – 6 очков, так что, скорее всего, команда еще по крайней мере на сезон останется в Серии А. Кубок страны коллектив покинул еще в 1/32 финала после минимального проигрыша против «Палермо» со второго по силе чемпионата.

Личные встречи

За последние почти 4 года команды встречались между собой только раз – в матче первого круга чемпионата этого сезона. В той игре «Парма» одержала победу со счетом 3:1.

Интересные факты

  • «Парма» не проигрывает в чемпионате уже 6 игр подряд - 5 ничьих и 1 победа над «Ювентусом» в прошлом туре.
  • В этом сезоне Серии А игроки «Лацио» забили 55 голов. Лучшие показатели только у «Интера» и «Аталанты».
  • За 16 выездных матчей этого сезона «Парма» завоевала 11 очков – 4 худший показатель среди всех команд лиги.
  • В последних 6 матчах «Лацио» 5 раз открывали счет в матче. Не удалось этого сделать только против «Буде-Глимта» в Лиге Европы.

Возможные стартовые составы

Лацио: Мандас – Пеллегрини, Романьоли, Хила, Марушич – Ровела, Гендузи – Дзакканьи, Педро, Исаксен – Кастельянос

Парма: Сузуки – Валери, Валенти, Леони, Прато – Зом, Кейта, Эрнани – Альмквист, Бонни, Ман

Прогноз

Хотя по заголовку матч и не выделяется особым, игра обещает быть действительно интересной и увлекательной. Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77

Прогноз Sport.ua
Лацио
28 апреля 2025 -
21:45
Парма
Тотал больше 2.5 1.77 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.

По теме:
50-е результативное действие от Кристиана Пулишича. У кого больше в Италии?
Три игры без забитых голов. Дженоа без Малиновского уступил Комо
«Нужно больше подлости». Довбику досталось от известного экс-форварда
Лацио Парма чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

А как так? Экс-вратарь Челси готов поехать в Украину, чтобы воевать
Футбол | 27 апреля 2025, 09:35 9
А как так? Экс-вратарь Челси готов поехать в Украину, чтобы воевать
А как так? Экс-вратарь Челси готов поехать в Украину, чтобы воевать

Николя Тье решил оставить футбол и отдаться военной службе

Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Футбол | 27 апреля 2025, 01:48 37
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале
Анчелотти без трофея. Барселона выиграла Кубок Испании в огненном финале

В «Эль Классико» каталонская команда одержала трудную победу

Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Футбол | 27.04.2025, 07:01
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Анчелотти пояснил, почему Реал проиграл Барселоне в финале Кубка Испании
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Футбол | 27.04.2025, 02:50
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Барселона – Реал – 3:2 (д.в.) Триллер в финале Кубка Испании. Видео голов
Трабзонспор – Аланьяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 27.04.2025, 15:21
Трабзонспор – Аланьяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Аланьяспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
26.04.2025, 07:50 2
Бокс
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
26.04.2025, 14:55 18
Футзал
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
25.04.2025, 17:43 26
Футзал
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
Звезда Реала обратился к Анчелотти с особой просьбой
26.04.2025, 21:29
Футбол
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
25.04.2025, 23:26 6
Футбол
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
ВИДЕО. Что наделал Куртуа? 2:2 в финале: как Барса забила Реалу в пустые
27.04.2025, 00:55 8
Футбол
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
Жена Ракицкого: «Сколько лет в футболе, но такого никогда не видела»
27.04.2025, 08:46 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем