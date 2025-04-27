Известна оценка Забарного за матч с Манчестер Юнайтед
Украинский защитник провел на поле весь матч
В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте.
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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. На 60-й минут центрбек мог отличиться взятием ворот, но его удар с нескольких метров был заблокирован. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.0 и 6.8 соответственно.
Лучшим игроком по версии SofaScore стал полузащитник гостей Бруну Фернандеш с оценкой 8.3. WhoScored выделил вингера гостей Антуана Семеньо: он забил гол и получил оценку в 7.8.
Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» с Забарным сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»
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