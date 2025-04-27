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  4. Известна оценка Забарного за матч с Манчестер Юнайтед
Англия
27 апреля 2025, 20:06 |
1619
0

Известна оценка Забарного за матч с Манчестер Юнайтед

Украинский защитник провел на поле весь матч

27 апреля 2025, 20:06 |
1619
0
Известна оценка Забарного за матч с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте.

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Команды сыграли вничью со счетом 1:1.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился. На 60-й минут центрбек мог отличиться взятием ворот, но его удар с нескольких метров был заблокирован. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили игру украинца в 7.0 и 6.8 соответственно.

Лучшим игроком по версии SofaScore стал полузащитник гостей Бруну Фернандеш с оценкой 8.3. WhoScored выделил вингера гостей Антуана Семеньо: он забил гол и получил оценку в 7.8.

Ранее сообщалось о том, что «Борнмут» с Забарным сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед»

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Антуан Семеньо Илья Забарный Борнмут - Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш оценки WhoScored SofaScore
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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