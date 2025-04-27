Сергей КОВАЛЕЦ: «В дерби Шахтер – Динамо буду болеть за Александрию»

Выступая в составе киевского «Динамо» Сергей Ковалец неоднократно участвовал в поединках с донецким «Шахтером». В 90-х годах, правда, матчи между этими командами не относились к категории особых, определение «дерби» они получили в самом начале 2000-х, когда из года в год «горняки» стали бороться с динамовцами за золотые награды чемпионата, играть в финалах Кубка Украины и в Суперкубке.

Об очередном украинском классико, как нарекли в футбольных кругах поединки между двумя нашими грандами, Ковалец поделился мыслями со Sport.ua.

– Вчера было Эль Класико испанское – кубковый финал «Барселона» - «Реал», а сегодня наше, «Шахтер» – «Динамо», – проводя интересную параллель, сказал он. – Конечно, хотелось бы, чтобы сам сюжет матча имел интригу, а эмоции были на хорошем уровне. Так что мои ожидания приятные. Поединки такого уровня всегда поднимают настроение – как болельщикам, так и специалистам. Когда меня спросили, за кого я буду болеть в этом матче – за «Динамо» или за «Шахтер», я ответил: за «Александрию» (в этой команде Сергей Ковалец работал главным тренером, а сейчас в ее составе является капитаном его сын – прим. ред.)

– Тогда возникает вполне логичный вопрос: какой результат этого поединка будет выгоднее для «Александрии»?

– Это уже вопрос отдельный. В этой ситуации важна игра. Мне хотелось бы, чтобы болельщики на стадионе и у телеэкранов могли насладиться классным матчем. Чтобы в это военное время мы могли быть свидетелями того, что наш футбол развивается и пытается держать определенный уровень. А еще хотелось бы, чтобы дерби «Шахтер» - «Динамо» прошло без лишних эмоций. Чтобы не было драк и большого количества желтых и красных карточек, а был хороший качественный футбол. Вот такие мои ожидания. А насчет результата... Понятно, что хочется, чтобы была интрига в чемпионате. Учитывая, что я играл в «Динамо», то конечно же, болеть буду... за «Александрию» (смеется).

– Многие считают, что учитывая очковый запас и статус лидера чемпионата, в сегодняшнем матче «Динамо» будет больше играть от обороны. «Шахтеру» же некуда деваться, кроме того, как идти вперед. Вы тоже такого мнения?

– Особенность «Динамо» – это скоростной выход из обороны в атаку. Еще во времена тренерства Лобановского применялись скорость, прессинг, зоны и максимальный переход из атаки в защиту. Поэтому с точки зрения организации игры динамовцы должны показать сегодня хороший футбол. У «Шахтера» же, как мы все хорошо знаем, всегда есть бразильцы, которые классно работают с мячом и используют присущие им скорость, взрывчатость и «технику». Поэтому в сегодняшнем украинском классико будет противостояние двух стилей – точно, как вчера в поединке «Барселона» – «Реал». Мадридцы больше играют в силовой, «вертикальный» футбол, а команда из столицы Каталонии действует, используя больше короткие и средние передачи. Впрочем, от украино-испанских параллелей вернусь к дуэли наших грандов. Понятно, что отрыв в десять баллов будет давать психологическую уверенность «Динамо». Но вместе с тем важно, чтобы этот факт не создал условия, при которых киевляне думали бы о том, что их устраивает ничья. Впрочем, об этом уже должен позаботиться тренерский штаб столичной команды, чтобы мысли были только о победе. Надеюсь, что так оно и будет.