Михалик спрогнозировал результат матча Шахтер – Динамо

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок на «Арене-Львов» в 26 туре УПЛ между футболистами «Шахтера» и «Динамо»:

«За короткий промежуток времени «Шахтеру» и «Динамо» придется дважды выяснять отношения: 27 апреля – в чемпионате, а 14 мая – в финале Кубка Украины в Житомире. Убежден, что соперники не будут делать ставку на одно из этих противостояний. Поэтому нас ожидают настоящие Классические, когда никто себя жалеть не будет.

У каждой из команд есть свои достоинства, однако очень многое будет зависеть от отдачи лидеров: Буяльского, Ярмоленко, Ваната – у киевлян, Судакова, Кевина, Матвиенко – у «горняков».

Я не думаю, что оппоненты будут действовать с открытым забралом, все же, в центре обороны у них есть проблемы. Мой прогноз – 1:1 и тогда уже ничто не помешает динамовцам вернуть себе чемпионское звание».

Поединок во Львове между грандами украинского футбола начнется во Львове в 18.00.

Ранее экс-форвард сборной Украины спрогнозировал, кто победит в Классическом.