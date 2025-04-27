Михалик спрогнозировал результат матча Шахтер – Динамо
Экс-защитник киевлян не ожидает открытого футбола в Классическом
Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Тарас Михалик эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшний поединок на «Арене-Львов» в 26 туре УПЛ между футболистами «Шахтера» и «Динамо»:
«За короткий промежуток времени «Шахтеру» и «Динамо» придется дважды выяснять отношения: 27 апреля – в чемпионате, а 14 мая – в финале Кубка Украины в Житомире. Убежден, что соперники не будут делать ставку на одно из этих противостояний. Поэтому нас ожидают настоящие Классические, когда никто себя жалеть не будет.
У каждой из команд есть свои достоинства, однако очень многое будет зависеть от отдачи лидеров: Буяльского, Ярмоленко, Ваната – у киевлян, Судакова, Кевина, Матвиенко – у «горняков».
Я не думаю, что оппоненты будут действовать с открытым забралом, все же, в центре обороны у них есть проблемы. Мой прогноз – 1:1 и тогда уже ничто не помешает динамовцам вернуть себе чемпионское звание».
Поединок во Львове между грандами украинского футбола начнется во Львове в 18.00.
Ранее экс-форвард сборной Украины спрогнозировал, кто победит в Классическом.
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