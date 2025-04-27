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Испания
27 апреля 2025, 12:28 | Обновлено 27 апреля 2025, 12:47
1340
0

Игрок Барсы удивил Флика в матче с Реалом. Он может выйти в полуфинале ЛЧ

Немецкий коуч остался доволен игрой Фермина Лопеса

27 апреля 2025, 12:28 | Обновлено 27 апреля 2025, 12:47
1340
0
Игрок Барсы удивил Флика в матче с Реалом. Он может выйти в полуфинале ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик и Фермин Лопес

Немецкий коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался впечатлен игрой испанского полузащитника Фермина Лопеса, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист оценил его энергичность, интенсивность и смелость. Фермин вышел на поле лишь во втором тайме и дал команде новое дыхание.

Флик рассматривает возможность выпустить испанца в полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» с первых минут.

Ранее сообщалось о том, что Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от «Барселоны».

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Фермин Лопес Ханс-Дитер Флик Барселона Барселона - Реал Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Интер Милан Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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