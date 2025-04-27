Игрок Барсы удивил Флика в матче с Реалом. Он может выйти в полуфинале ЛЧ
Немецкий коуч остался доволен игрой Фермина Лопеса
Немецкий коуч каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик остался впечатлен игрой испанского полузащитника Фермина Лопеса, сообщает El Nacional.
По информации источника, 59-летний специалист оценил его энергичность, интенсивность и смелость. Фермин вышел на поле лишь во втором тайме и дал команде новое дыхание.
Флик рассматривает возможность выпустить испанца в полуфинале Лиги чемпионов с «Интером» с первых минут.
Ранее сообщалось о том, что Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от «Барселоны».
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