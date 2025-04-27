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  4. Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Испания
27 апреля 2025, 12:21 |
1798
0

Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны

Президент Реала выразил восхищение голом француза

27 апреля 2025, 12:21 |
1798
0
Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.

Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Сразу после поединка президент королевского клуба Флорентино Перес обратился к французскому нападающему Килиану Мбаппе:

«Какой гол ты забил...»

Напомним, в финале Кубка Испании при счете 0:1 в пользу Барселоны Килиан Мбаппе отметился суперголом со штрафного удара. Этот забитый мяч стал для него первым в карьере после прямого удара со штрафного.

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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Килиан Мбаппе Барселона - Реал Флорентино Перес
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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