Перес четырьмя словами обратился к Мбаппе после поражения от Барселоны
Президент Реала выразил восхищение голом француза
26 апреля прошел финальный матч Кубка Испании 2024/25 между командами Барселона и Реал Мадрид.
Коллективы сыграли на Олимпийском стадионе в Севилье. Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу сине-гранатовых по итогам овертаймов.
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Сразу после поединка президент королевского клуба Флорентино Перес обратился к французскому нападающему Килиану Мбаппе:
«Какой гол ты забил...»
Напомним, в финале Кубка Испании при счете 0:1 в пользу Барселоны Килиан Мбаппе отметился суперголом со штрафного удара. Этот забитый мяч стал для него первым в карьере после прямого удара со штрафного.
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